Το επικίνδυνο λάθος στον ύπνο του μωρού που κάνουν πολλοί γονείς

Ένα στα πέντε βρέφη κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του, παρά τις υποδείξεις για τον κίνδυνο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου που επιφέρει αυτή η πρακτική, υποστηρίζει νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, οι γονείς θα πρέπει να μοιράζονται κοινό δωμάτιο με το βρέφος τους από έξι μήνες έως έναν χρόνο, σε ξεχωριστά όμως κρεβάτια.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική και οι λόγοι που οι γονείς επιμένουν στην επικίνδυνη αυτή πρακτική ποικίλλουν, όπως σημειώνει η επικεφαλής της έρευνας και καθηγήτρια Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, Ann Kellams. Άλλοτε οι λόγοι είναι πρακτικοί, όπως στη διευκόλυνση του θηλασμού, μπορούν ωστόσο να συντρέχουν και πολιτισμικοί παράγοντες, όπως να αποτελεί κανόνα της κοινωνίας οι γονείς να μοιράζονται το κρεβάτι με το βρέφος.

Ο ύπνος του βρέφους σε κοινό κρεβάτι με τους γονείς ενέχει πολλούς κινδύνους, όπως την περίπτωση ασφυξίας του βρέφους από το μαξιλάρι ή και το ίδιο το σώμα του γονέα.

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγήθηκε η ερευνητική ομάδα, αφού αξιολόγησε τις απαντήσεις από 3,300 νέες μητέρες βρεφών ηλικίας 2 έως 6 μηνών, από 32 νοσοκομεία των ΗΠΑ. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το μέρος που κοιμόταν το βρέφος τις τελευταίες δύο εβδομάδες, και πού σκόπευαν να το κοιμίσουν τις επόμενες δύο.

Τα 2/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μοιράζονται το δωμάτιο με το βρέφος τουλάχιστον περιστασιακά, 51% ότι το βρέφος κοιμάται πάντα στο ίδιο δωμάτιο και μόλις 11% δήλωσε ότι τα μωρά τους κοιμούνται αποκλειστικά σε άλλο δωμάτιο. Ένα 20% δήλωσε ότι κοιμίζει το βρέφος στο κρεβάτι τους περιστασιακά, ενώ το 10% σε μόνιμη βάση.

Στο ερώτημα πώς σκόπευαν να λειτουργήσουν αναφορικά με τον βρεφικό ύπνο τις επόμενες δύο εβδομάδες, ελάχιστα περισσότερες μητέρες θα τα μετέφεραν σε ξεχωριστό δωμάτιο, και περίπου το 24% απάντησε ότι το παιδί θα εξακολουθούσε να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι.

Αυτό που η Δρ. Kellams τονίζει, είναι πως η ενημέρωση των γονέων σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχει το βρέφος πρέπει να γίνει συστηματική. «Ξοδεύουμε τόσο χρόνο να προετοιμάζουμε τις μέλλουσες μαμάδες για τον τοκετό, αλλά δεν αφιερώνουμε καθόλου χρόνο για να τις προετοιμάσουμε για τον ρόλο του γονέα» δήλωσε.

Πηγή: ygeiamou.gr