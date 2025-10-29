Επεισόδια στην Αγλαντζία: Πώς σχολιάζει η Κυβέρνηση - Εκκρεμεί νομοσχέδιο για άμεση απέλαση αλλοδαπών που εμπλέκονται σε αδικήματα

Κληθείς να αναφερθεί στα επεισόδια σε σχολεία που αφορούν αλλοδαπούς και ερωτηθείς αν στην περίπτωση που βρεθούν ένοχοι θα απελαθούν, ο Εκπρόσωπος αρχικά καταδίκασε τα επεισόδια.

«Πρώτα από όλα, δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι είναι επεισόδια, είναι συμβάντα τα οποία είναι απερίφραστα καταδικαστέα και κανείς δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοιου είδους επεισόδια από όπου και αν προέρχονται», είπε.

Ο κ. Λετυμπιώτης πρόσθεσε ότι «αυτή η Κυβέρνηση έχει καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άμεση απέλαση και την άμεση αφαίρεση του καθεστώτος πολιτικού ασύλου από όσους εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της οποίας προεδρεύει το ΑΚΕΛ. Άρα, είναι εδώ ξανά που θα πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει ο καθένας τις δικές του ευθύνες».

Καταλήγοντας, είπε ότι ως Κυβέρνηση αναμένουμε βεβαίως να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που ακολουθεί η Αστυνομία και θα ληφθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες που είναι στις δυνατότητες μας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ