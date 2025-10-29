Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕνήμερος για το Κυπριακό ο Ντιάν, αναμένεται συνάντηση με Έρχιουρμαν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενήμερος για το Κυπριακό ο Ντιάν, αναμένεται συνάντηση με Έρχιουρμαν

 29.10.2025 - 16:07
Ενήμερος για το Κυπριακό ο Ντιάν, αναμένεται συνάντηση με Έρχιουρμαν

Καλά ενημερωμένος για όλες τις πτυχές του Κυπριακού και τις τρέχουσες εξελίξεις εμφανίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Ντιάν μιλά απευθείας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και διατηρεί πολύ στενή σχέση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής απάντηση από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν για τη διευθέτηση συνάντησης, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν στο ενδεχόμενο πρώτης επίσκεψης του κ. Έρχιουρμαν στην Άγκυρα πριν από οποιαδήποτε επαφή με τον αξιωματούχο των ΗΕ.

Ο Χασίμ Ντιάν, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, «είναι ιδιαίτερα ενήμερος για τα ζητήματα του Κυπριακού», ενώ ήδη έχει πραγματοποιήσει επίσκεψη στη νεκρή ζώνη και σε περιοχές όπου κατά καιρούς είχαν καταγραφεί εντάσεις και προκλήσεις. Παράλληλα, αναμένεται να καταβάλει προσπάθειες και στο ζήτημα της κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, καθώς και στην ενίσχυση του έργου των τεχνικών επιτροπών.

Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη της απεσταλμένης του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται περίοδος μεταξύ 3 και 11 Νοεμβρίου, ωστόσο απαιτείται επιβεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη. Το κλειδί για την επίσκεψη θεωρείται η πραγματοποίηση συνάντησης Έρχιουρμαν–Ντιάν, καθώς, η Ολγκίν θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα έχει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Ο στόχος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για μια νέα πολυμερή συνάντηση για το Κυπριακό παραμένει εντός του τρέχοντος έτους, αν και μετά την εκλογή του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη το χρονοδιάγραμμα αυτό μπορεί να μετακινηθεί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε
Κατέβασε ρολά διάσημη ταβέρνα στη Λεμεσό - «Αυτό το αντίο είναι μόνο προσωρινό»
Θάνατος 82χρονου στη Λεμεσό: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του – Όσα αναφέρει η Αστυνομία
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Πότε θα γίνει η κηδεία του 45χρονου Πέτρου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
VIDEO: «Η ομορφιά του τόπου μας» - Μικρό αγρινό τρέχει ανέμελο σε κυπριακό δρόμο
Έρχονται σημαντικές αλλαγές για ταξιδιώτες - Όσα εξετάζονται για τις χρεώσεις στις χειραποσκευές και τις αποζημιώσεις
VIDEO: «Άλλαξαν φύλο» οι φιγούρες σε φώτα τροχαίας στη Λευκωσία - Δείτε σε ποιο σημείο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτός αναλαμβάνει τη θέση του Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας στη θέση της Λαμπριανίδου

 29.10.2025 - 15:49
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος ΕΔΥ: «Δεν αλλάξαμε νοοτροπία – Αν συνεχίσουμε έτσι, θα ακυρώσουμε τη μεταρρύθμιση»

 29.10.2025 - 16:17
Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Πολύ εποικοδομητική, χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

Χριστοδουλίδης – Ντιάν: Έθεσε θέμα για Βαρώσια και πέντε Ελληνοκύπριους ο ΠτΔ

  •  29.10.2025 - 14:38
Αυτός αναλαμβάνει τη θέση του Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας στη θέση της Λαμπριανίδου

Αυτός αναλαμβάνει τη θέση του Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας στη θέση της Λαμπριανίδου

  •  29.10.2025 - 15:49
Νομική Υπηρεσία: Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους

Νομική Υπηρεσία: Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της Άννας Αριστοτέλους

  •  29.10.2025 - 15:40
Κεραυνός: «Η οικονομία μας μπαίνει σε νέα αναπτυξιακή φάση» - Στη Βουλή η νέα φορολογική μεταρρύθμιση

Κεραυνός: «Η οικονομία μας μπαίνει σε νέα αναπτυξιακή φάση» - Στη Βουλή η νέα φορολογική μεταρρύθμιση

  •  29.10.2025 - 15:14
VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

  •  29.10.2025 - 12:17
Θάνατος 82χρονου στη Λεμεσό: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του – Όσα αναφέρει η Αστυνομία

Θάνατος 82χρονου στη Λεμεσό: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του – Όσα αναφέρει η Αστυνομία

  •  29.10.2025 - 15:41
VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

VIDEO: Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Κατέθεσε τροποποιήσεις για διαδηλώσεις και παρελάσεις – Οι αλλαγές που προτείνει

  •  29.10.2025 - 14:22
Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο Καρβουνά – Τροόδους: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 45χρονου Πέτρου – Όσα κατέδειξε

  •  29.10.2025 - 14:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα