iPhone 20: Οι πρώτες φήμες για to design και την κάμερα του επετειακού smartphone της Apple

 30.10.2025 - 10:44
Το 2027 θα σηματοδοτήσει δύο δεκαετίες από την κυκλοφορία του πρώτου iPhone και, σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple σχεδιάζει να γιορτάσει την επέτειο αυτή με μια ξεχωριστή έκδοση, το iPhone 20.

Ήδη έχουν ακουστεί πολλά για τον νέο σχεδιασμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει κεκλιμένα πλαίσια οθόνης, προσφέροντας την αίσθηση ενός ενιαίου γυάλινου σώματος όταν η συσκευή προβάλλεται από μπροστά.

Πρόσφατες αναφορές προσθέτουν ότι η Apple ετοιμάζει και σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα κάμερας. Η έκδοση iPhone 20 Pro φημολογείται ότι θα ενσωματώνει αισθητήρα με τεχνολογία LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη σύλληψη μεγαλύτερης ποσότητας φωτός ανά pixel, με αποτέλεσμα εικόνες υψηλότερου δυναμικού εύρους και σαφώς βελτιωμένη ποιότητα.

Η Huawei έχει ήδη υιοθετήσει αισθητήρα LOFIC στο Pura 80 Ultra, και φαίνεται πως η Apple θα ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι μαζί με κορυφαίους κατασκευαστές όπως Xiaomi, Honor, Oppo και Vivo, που επίσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω τεχνολογία στις ναυαρχίδες τους.

Παράλληλα, υπάρχουν νεότερες φήμες σχετικά με το iPhone 18 Pro Max, το οποίο αναμένεται να διαθέτει μεταβλητό διάφραγμα στην κύρια κάμερα. Ο γνωστός tipster Digital Chat Station αποκάλυψε πληροφορίες από την αλυσίδα εφοδιασμού που επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες αναφορές, διευκρινίζοντας ότι η δυνατότητα αυτή θα είναι αποκλειστική για το μεγαλύτερο μοντέλο της σειράς, το 18 Pro Max. Επιπλέον, φαίνεται πως η συσκευή θα φέρει μεγαλύτερο σταθερό διάφραγμα για τον περισκοπικό φακό των 48MP.

Το iPhone 20 θα καταργήσει όλα τα παραδοσιακά κουμπιά

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες από πηγές στην Κίνα, η Apple σχεδιάζει να καταργήσει όλα τα φυσικά κουμπιά από τη συσκευή, αντικαθιστώντας τα με χωρητικά πλήκτρα (capacitive buttons) που θα προσφέρουν απτική ανατροφοδότηση (haptic feedback), προσομοιώνοντας την αίσθηση ενός πραγματικού πατήματος.

Η ιδέα αυτή είχε ακουστεί και σε προηγούμενες γενιές iPhone, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Αν οι τελευταίες διαρροές αποδειχθούν αληθινές, το iPhone 20 θα είναι το πρώτο πλήρως “buttonless” iPhone στην ιστορία της εταιρείας.

Πέρα από την αφαίρεση των κουμπιών, η σειρά φημολογείται ότι θα διαθέτει εντελώς νέο σχεδιασμό και αναβαθμισμένο αισθητήρα κάμερας, σε ένα συνολικό «reinvention» του iPhone για τη νέα δεκαετία.

Μέχρι στιγμής η Apple δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες, αλλά το σίγουρο είναι πως οι επόμενοι μήνες θα φέρουν πολλές ακόμα διαρροές γύρω από το πιο “φουτουριστικό” iPhone που έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Πηγή: techblog.gr

Υπουργός Εσωτερικών: Υπάρχουν στρεβλώσεις στη μεταρρύθμιση της ΤΑ που χρήζουν βελτίωσης

Επιβεβλημένο ήταν το νέο πλαίσιο για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά υπάρχουν στρεβλώσεις που χρήζουν βελτίωσης δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

