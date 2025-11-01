Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στο Κάιρο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

 01.11.2025 - 09:04
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει στο Κάιρο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα, 1 Νοεμβρίου 2025, το απόγευμα, στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου θα παραβρεθεί στα επίσημα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM), κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi.

Το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, που δεσπόζει δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας, αποτελεί ένα εμβληματικό έργο που εκτείνεται σε έκταση περίπου 500.000 τετραγωνικών μέτρων και φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα, τα οποία αφηγούνται επτά χιλιετίες αιγυπτιακής ιστορίας, από τη φαραωνική περίοδο έως την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή.

Η παρουσία του Προέδρου στα εγκαίνια του Μουσείου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση τόσο του ανεκτίμητου πολιτιστικού πλούτου της Αιγύπτου, ο οποίος επηρέασε και ενέπνευσε την ευρύτερη περιοχή, καθώς της βαθιάς και μακραίωνης ιστορίας που συνδέει την Κύπρο και την Αίγυπτο. Παράλληλα, υπογραμμίζει τους στενούς, σταθερούς και φιλικούς δεσμούς που συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν στα εγκαίνια ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός Πολιτισμού δρ Βασιλική Κασσιανίδου, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επιστρέψει από την Αίγυπτο το βράδυ της ίδια μέρας.

Η Κύπρος εισέρχεται στην τελική ευθεία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται στο τελικό στάδιο τόσο στη Λευκωσία όσο και στις Βρυξέλλες.

