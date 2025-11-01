Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Φιντάν: Η συμμετοχή Τουρκίας στο SAFE κρίσιμη για ευρωπαϊκή ασφάλεια

 01.11.2025 - 10:23
Φιντάν: Η συμμετοχή Τουρκίας στο SAFE κρίσιμη για ευρωπαϊκή ασφάλεια

Η Τουρκία πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Εσθονό ομόλογό του Μάργκους Τσάκνα στην Άγκυρα, ο κ. Φιντάν υποστήριξε ότι η ενεργός συμμετοχή της Τουρκίας στον μηχανισμό SAFE (Security and Defence Enhancement Framework) είναι «κρίσιμης σημασίας τόσο για τις διμερείς σχέσεις όσο και για την ασφάλεια της Ευρώπης».

«Η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας πρέπει να αποκτήσει αποτρεπτική ικανότητα. Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας πρέπει να συμπληρώνουν το ΝΑΤΟ και όχι να το υποκαθιστούν», είπε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα «ενεργεί με αλληλεγγύη προς τους συμμάχους της στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας» και ανακοίνωσε τη συμμετοχή της Τουρκίας στην αποστολή αεροπορικής αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική το 2026.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ρόλο κρατών του ΝΑΤΟ εκτός ΕΕ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στη νέα δομή ασφάλειας της Ευρώπης.

«Υπάρχει πλέον μια ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή που υπερβαίνει την ΕΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Νορβηγία πρέπει να δράσουν από κοινού για να δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας που θα παράγει σταθερότητα, ευημερία και ειρήνη», είπε.

Πρόσθεσε ότι «ορισμένοι στρατηγικοί και οραματιστές πολιτικοί στην Ευρώπη κατανοούν τη σημασία αυτής της προσέγγισης και συμφωνούν πως απαιτείται συγχρονισμένη δράση μεταξύ των χωρών αυτών και της ΕΕ».

Ο κ. Φιντάν αναφέρθηκε εκτενώς και στην πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι «ο Πρόεδρος μας έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στρατηγική βούληση της Τουρκίας να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ».

«Η επίσκεψη του Καγκελάριου Μερτς και η κοινή δήλωση στήριξης προς την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας είναι μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στις σχέσεις μας με την Ευρώπη», είπε.

Ανέφερε ότι η Άγκυρα εργάζεται «σε δύο παράλληλους δρόμους». Την αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας, με συγκεκριμένα βήματα όπως η επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης, η απελευθέρωση των θεωρήσεων και η επανεκκίνηση των επαφών υψηλού επιπέδου που έχουν παγώσει για καιρό.

Επίσης, τη συμβολή της Τουρκίας στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, στο πλαίσιο συνεργασίας με την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το ΝΑΤΟ.

«Το πνεύμα των καιρών απαιτεί να δούμε τις σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ μέσα από το πρίσμα των μακροπρόθεσμων στρατηγικών μας συμφερόντων», σημείωσε, ευχαριστώντας την Εσθονία για τη σταθερή της στήριξη στην υποψηφιότητα της Τουρκίας.

Ο κ. Φιντάν κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «αναζητά προσχήματα για να παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός και να ξαναρχίσει τη γενοκτονία» στη Γάζα, τονίζοντας ότι «η τήρηση της κατάπαυσης του πυρός είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ελπίδας ειρήνης και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Ανέφερε ότι η Τουρκία συνεχίζει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της Ράφα, με το πλοίο των 900 τόνων που έφτασε στο λιμάνι του Ελ Αρίς και προετοιμασίες για νέα αποστολή.

Αναφερόμενος στη Συρία, είπε ότι η Τουρκία «συνεχίζει να υποστηρίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα» και υλοποιεί «απτά έργα στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της υγείας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Με συγκρατημένη αισιοδοξία και σαφές μήνυμα ενότητας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης, μιλά στο ThemaOnline για την επανεκκίνηση του κόμματος ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της 9ης Νοεμβρίου.Τονίζει πως «κανείς δεν περισσεύει», απευθύνει κάλεσμα επιστροφής σε παλιά στελέχη και δηλώνει έτοιμος να δώσει τη μάχη των Βουλευτικών εκλογών του 2026. Παράλληλα, αποκαλύπτει τους έξι πολιτικούς πυλώνες της ΕΔΕΚ για την επόμενη μέρα και στέλνει μήνυμα πίστης στις αρχές και τις αξίες του κόμματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η γροθιά που μας ενώνει, είναι πιο δυνατή από όσα μας χωρίζουν».

