Τουρκία: Έξι νεκροί σε πυρκαγιά σε αποθήκη αρωμάτων - Δείτε βίντεο

«Έξι συμπολίτες μας έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους. Ένας νοσηλεύεται τώρα. Επενέβησαν πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης και του δήμου. Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Διεξάγεται έρευνα», δήλωσε στο τουρκικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber ο Ιλχαμί Ακτάς, ο κυβερνήτης της επαρχίας Κοτζαελί, στην οποία υπάγεται η πόλη του Ντιλόβασι.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 7 emekçimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.



Güvenli olmayan koşullar, alınmayan önlemler, emekçilerin canının hiçe sayılması… pic.twitter.com/c3fasCFdp6 — Burhanettin Bulut (@eczburhan) November 8, 2025



Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Acı bir okay, Allah ailelerine sabır versin. 🤲🏻 pic.twitter.com/7IHcCfCf9M — sevda turkusev (@sevdaturkusev) November 8, 2025

Το Ντιλόβασι, βιομηχανική πόλη που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενεί πολλά εργοστάσια και αποθήκες.

Πηγή: protothema.gr