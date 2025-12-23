Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

«Στον Τραμπ αρέσουν οι νεαρές κοπέλες»: Η επιστολή του Έπσταϊν στον κακοποιητή γυμναστή Νάσαρ

 23.12.2025 - 19:21
«Στον Τραμπ αρέσουν οι νεαρές κοπέλες»: Η επιστολή του Έπσταϊν στον κακοποιητή γυμναστή Νάσαρ

Σαφείς αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ περιέχει επιστολή που φαίνεται να έχει γραφτεί από τον Τζέφρι Έπσταϊν και να έχει σταλεί στον Λάρι Νάσαρ, τον γιατρό της αμερικανικής ολυμπιακής ομάδας γυμναστικής που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση.

Η επιστολή περιλαμβάνεται στην τελευταία παρτίδα εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν τα οποία δημοσιεύει η αμερικανική κυβέρνηση.

«Όπως ήδη θα γνωρίζεις, έχω πάρει τον “σύντομο δρόμο” για το σπίτι», γράφει η επιστολή, η οποία φαίνεται να έχει υπογραφεί από τον Έπσταϊν. «Καλή τύχη! Μοιραζόμασταν ένα πράγμα... την αγάπη και τη φροντίδα μας για τις νεαρές κοπέλες και την ελπίδα ότι θα αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους», γράφει.

«Ο πρόεδρος μας μοιράζεται και αυτός την αγάπη μας για τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες. Όταν περνούσε μια νεαρή ομορφιά, του άρεσε να “αρπάζει”, ενώ εμείς καταλήγαμε να αρπάζουμε φαγητό στις τραπεζαρίες του συστήματος».

«Η ζωή είναι άδικη. Δικός σου, Τζ. Έπσταϊν», καταλήγει η επιστολή.

Είναι ασαφές αν ο Έπσταϊν και ο Νάσαρ είχαν κάποια σχέση.

Η επιστολή γράφτηκε κατά την πρώτη προεδρία του Τραμπ, αναφέρει ο Guardian. Την ανέφερε για πρώτη φορά το 2023 το Associated Press, αφού ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε περισσότερα από 4.000 σελίδες εγγράφων που διατηρούσε το Γραφείο Φυλακών.

Φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία 13 Αυγούστου 2019, δηλαδή τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή, ο οποίος θεωρείται αυτοκτονία. Βρέθηκε στο ταχυδρομείο της φυλακής εβδομάδες αργότερα, αφού επιστράφηκε από φυλακή στην Αριζόνα με την ένδειξη «δεν βρίσκεται πλέον σε αυτή τη διεύθυνση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν και οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομη πράξη.

Ο Νάσαρ εκτίει ποινή 60 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή με την κατηγορία της κατοχής εικόνων παιδικής κακοποίησης. Το 2018 καταδικάστηκε σε ποινή 40 έως 175 ετών σε φυλακή του Μίσιγκαν, αφού ομολόγησε την ενοχή του σε επτά κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, περισσότερες από 150 γυναίκες – μεταξύ των οποίων οι χρυσές ολυμπιονίκες Άλι Ράισμαν και Μακκάιλα Μαρόνι – δήλωσαν ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

