ΠΡΟΣΟΧΗ: Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε η δεξιά λωρίδα - Δείτε σε ποια περιοχή  

Νεκρός άνδρας στην Αγ. Ναπα: Εδώ βρέθηκε η σορός του – Δείτε φωτογραφία από το σημείο
Περαστικοί εντόπισαν τη σορό του νεκρού άνδρα στο παραλιακό μέτωπο της Αγίας Νάπας το πρωί του Σαββάτου (08/11)
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη πριν από λίγο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά το Πεντάκωμο, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα.
Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.
ΝΕΟΤΕΡΟ: Ο δρόμος έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
