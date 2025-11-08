ΠΡΟΣΟΧΗ: Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε η δεξιά λωρίδα - Δείτε σε ποια περιοχή  

Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠΡΟΣΟΧΗ: Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε η δεξιά λωρίδα - Δείτε σε ποια περιοχή  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 08.11.2025 - 13:57
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/11) στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη πριν από λίγο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά το Πεντάκωμο, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.

ΝΕΟΤΕΡΟ: Ο δρόμος έχει δοθεί στην κυκλοφορία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 08.11.2025 - 13:49
Περαστικοί εντόπισαν τη σορό του νεκρού άνδρα στο παραλιακό μέτωπο της Αγίας Νάπας το πρωί του Σαββάτου (08/11)

