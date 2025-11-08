Ecommbx
Αυτό το δίευρο μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ - Το σφάλμα που το έκανε ανεκτίμητο - Δείτε φωτογραφία
Αυτό το δίευρο μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ - Το σφάλμα που το έκανε ανεκτίμητο - Δείτε φωτογραφία

 08.11.2025 - 14:54
Συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε τον «θησαυρό» που κρύβουμε στα χέρια μας – ή, στην προκειμένη περίπτωση, στο πορτοφόλι μας. Υπάρχουν νομίσματα που, αν και φαινομενικά κοινά, μπορούν να πιάσουν μια μικρή περιουσία στη συλλεκτική αγορά.

Μία από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις είναι ένα δίευρο του 2001, το οποίο, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να φτάσει σε τιμή έως και 5.000 ευρώ.

Το δίευρο του «Δέντρου της Ζωής»

Το συγκεκριμένο νόμισμα εκδόθηκε στη Γαλλία πριν από σχεδόν 25 χρόνια και είναι γνωστό ως το «Δέντρο της Ζωής», όνομα που προέρχεται από το σχέδιο της εθνικής του πλευράς. Στο κέντρο του απεικονίζεται ένα δέντρο μέσα σε εξάγωνο –σύμβολο ενότητας– ενώ από πάνω δεσπόζει το επαναστατικό σύνθημα «Liberté, Égalité, Fraternité» (Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα). Κάτω από τα κλαδιά διακρίνονται τα αρχικά RF (République Française), ενώ στο κάτω μέρος αναγράφεται η χρονολογία 2001.

Μέχρι εδώ, όλα μοιάζουν απολύτως φυσιολογικά. Όμως, σε μία από τις κοπές του συγκεκριμένου έτους παρουσιάστηκε ένα σφάλμα που άλλαξε τα πάντα – ένα ελάττωμα τόσο μικρό που το μάτι του απλού πολίτη δύσκολα θα το εντοπίσει, αλλά για τους συλλέκτες αποτελεί πραγματικό «διαμάντι».

Ένα σφάλμα που το έκανε ανεκτίμητο

Το νόμισμα αυτό δεν είναι «ειδική έκδοση», αλλά προϊόν ενός ασήμαντου, όπως φαινόταν, λάθους στην κοπή. Στη συγκεκριμένη παρτίδα, τα μηδενικά του αριθμού 2001 προεξέχουν από το εξωτερικό ασημένιο δαχτυλίδι του νομίσματος, εισχωρώντας ελαφρώς στο χρυσό κέντρο. Παρόμοια παραμόρφωση εμφανίζεται και στα αστέρια που διακοσμούν την περιφέρεια, δημιουργώντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που καθιστά το δίευρο αυτό μοναδικό.

Σύμφωνα με τις καταχωρίσεις σε διάφορες πλατφόρμες πώλησης, το σπάνιο αυτό κομμάτι έχει εμφανιστεί προς πώληση με τιμές που αγγίζουν τα 5.000 ευρώ. Η αξία του, βέβαια, εξαρτάται από την κατάσταση του νομίσματος και το πόσο ευδιάκριτο είναι το σφάλμα. Όσο πιο εμφανές είναι το λάθος, τόσο πιο ακριβό θεωρείται το δίευρο.

Δύσκολο να το αναγνωρίσεις χωρίς έμπειρο μάτι

Παρά τη μεγάλη του αξία, ο μέσος πολίτης δύσκολα θα αντιληφθεί τη διαφορά. Το σφάλμα είναι σχεδόν αόρατο, κι έτσι οι περισσότεροι που κρατούν αυτό το «χρυσό» δίευρο στα χέρια τους δεν έχουν ιδέα ότι διαθέτουν έναν μικρό θησαυρό της συλλεκτικής αγοράς.

Αισιόδοξος για θετική κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ παρά την απόρριψη του προσχεδίου συμφωνίας από τους εργοδότες, δηλώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα.

