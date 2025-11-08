Ecommbx
Μεγάλη και γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία αποσύρει 400.000 μοντέλα - Κίνδυνος να φύγουν οι τροχοί εν κινήσει - Βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Μεγάλη και γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία αποσύρει 400.000 μοντέλα - Κίνδυνος να φύγουν οι τροχοί εν κινήσει - Βίντεο

 08.11.2025 - 15:11
Μεγάλη και γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία αποσύρει 400.000 μοντέλα - Κίνδυνος να φύγουν οι τροχοί εν κινήσει - Βίντεο

Κατασκευαστική αυτοκινήτων προχωρά σε ανάκληση άνω των 400.000 μοντέλων στις ΗΠΑ λόγω σφάλματος που μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση τροχών.Η Honda ανακοίνωσε επίσημα την ανάκληση 406.000 οχημάτων Civic, κατασκευασμένων από το 2016 έως το 2021, λόγω σοβαρού ελαττώματος σε παρτίδα ζαντών αλουμινίου.

Σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας, υπάρχει το ενδεχόμενο τα παξιμάδια των τροχών να χαλαρώσουν και οι τροχοί να αποκολληθούν, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου και σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προς «λουκέτο» η Shein: Προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας, βαριά πρόστιμα και έρευνα για «κούκλες παιδιών» - Βίντεο


Τι προκάλεσε το πρόβλημα στην παρτίδα: Πως ενεργούν οι κάτοχοι των αυτοκινήτων

Η Honda εξήγησε ότι οφείλεται σε λάθος στη διαδικασία παραγωγής από τον προμηθευτή, με αποτέλεσμα να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά τα μεταλλικά ένθετα στις θέσεις στήριξης των παξιμαδιών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της επιφάνειας κατά την οδήγηση και σταδιακή αποσύνδεση του τροχού.

Η εταιρεία καλεί τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων μοντέλων να επισκεφθούν εξουσιοδοτημένα συνεργεία για δωρεάν τεχνικό έλεγχο. Αν διαπιστωθεί πρόβλημα, οι τροχοί θα αντικατασταθούν χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη. Οι οδηγοί θα λάβουν επίσημη ειδοποίηση μέσω επιστολής μέσα στον επόμενο μήνα.

Επιπλέον, η Honda επισημαίνει ότι οι κάτοχοι μπορούν να ελέγξουν αν το όχημά τους επηρεάζεται επισκεπτόμενοι το site www.recalls.honda.com ή καλώντας στο (888) 234-2138.


Προβλήματα και σε άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες

Η Honda δεν είναι η μόνη που αντιμετώπισε δυσκολίες φέτος. Η Ford ανακάλεσε πρόσφατα 227.000 οχήματα λόγω προβλημάτων στο παρμπρίζ και στις βάσεις των καθισμάτων, ενώ η Toyota προχώρησε σε ανάκληση πάνω από ένα εκατομμύριο αυτοκινήτων εξαιτίας σφάλματος λογισμικού στην κάμερα οπισθοπορείας.

Η ανάκληση της Honda είναι μία από τις μεγαλύτερες του 2025, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ανακλήσεων φέτος σε περισσότερα από 25 εκατομμύρια οχήματα. Η εταιρεία τονίζει πως το μέτρο είναι προληπτικό και δεν έχουν καταγραφεί ακόμη τραυματισμοί ή ατυχήματα που να συνδέονται με το πρόβλημα.

Πηγή: gazzetta.gr

Αισιόδοξος για θετική κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ παρά την απόρριψη του προσχεδίου συμφωνίας από τους εργοδότες, δηλώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα.

