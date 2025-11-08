Ecommbx
LIKE ONLINE

Ταξιδεύετε; Προσοχή στους πορτοφολάδες - Αυτά είναι τα τουριστικά hotspots όπου δρουν - Ποια αξιοθέατα είναι στην κορυφή - Λίστα

 08.11.2025 - 16:05
08.11.2025 - 16:05

H Compare the Market αποκάλυψε τις πόλεις και τα αξιοθέατα όπου οι τουρίστες κινδυνεύουν περισσότερο από πορτοφολάδες και απατεώνες.

Η Μπανγκόκ αναδείχθηκε η πιο επικίνδυνη πόλη παγκοσμίως, με 9,8 περιστατικά κλοπής ανά 1.000 κριτικές.

Σύμφωνα με την έρευνα (δείτε την ΕΔΩ), στη 2η θέση βρίσκεται το Παρίσι με υψηλά ποσοστά κλοπών γύρω από τη Μονμάρτρη και τον Πύργο του Άιφελ.

Η Πράγα βρίσκεται στην 3η θέση, ενώ η Ρώμη (7η) και η Βαρκελώνη (11η) παραμένουν στις υψηλές θέσεις της Ευρώπης.

Η Αθήνα κατατάσσεται στην 15η θέση παγκοσμίως (και 19η σε ευρύτερη κατάταξη). Η Ακρόπολη και η Πλάκα εμφανίζουν σχεδόν 8 φορές λιγότερες αναφορές για κλοπές σε σχέση με το Παρίσι, καθιστώντας την ελληνική πρωτεύουσα ως ένας από τους πιο ασφαλείς προορισμούς της Ευρώπης για το 2025.

Εκεί όπου «χτυπούν» οι πορτοφολάδες -Οι 15 πιο δημοφιλείς προορισμοί

Η έρευνα ανέλυσε χιλιάδες αξιολογήσεις σελίδων του Trip Advisor εγκληματικότητας από τη Numbeo, συγκεντρώνοντας έναν δείκτη ασφάλειας για περισσότερους από 70 δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως.

Η Ασία κυριαρχεί στη λίστα με 6 πόλεις στο Top10. Το Παρίσι (2ο) και η Ρώμη (7η) καταγράφουν σημαντικά περισσότερα περιστατικά από πόλεις όπως η Αθήνα (15η) και η Βενετία (12η).

Αξιοθέατα με τα περισσότερα περιστατικά πορτοφολάδων

Σύμφωνα με την ανάλυση, περιοχές όπως η Πλάκα, το Μοναστηράκι και η Ακρόπολη εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά αναφορών για πορτοφολάδες σε σχέση με δημοφιλή σημεία όπως το Μονμάρτρη στο Παρίσι ή η Πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Αυτό καθιστά την ελληνική πρωτεύουσα έναν από τους πιο ασφαλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς για το 2025, αν και οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να καλούνται να παραμένουν προσεκτικοί σε πολυσύχναστα τουριστικά σημεία.

Πηγή: iefimerida.gr

Αισιόδοξος για θετική κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ παρά την απόρριψη του προσχεδίου συμφωνίας από τους εργοδότες, δηλώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα.

