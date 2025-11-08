Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άγνωστος πυρπόλησε αυτοκίνητο έξω από περίπτερο – Κατέγραψε τις κινήσεις του το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης – Πληροφορίες για τα κίνητρα

 08.11.2025 - 16:20
Έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που το βράδυ της Παρασκευής έθεσε φωτιά σε αυτοκίνητο γυναίκας, ενώ αυτό βρισκόταν έξω από περίπτερο στη Λεμεσό, διεξάγει η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία στις 12:45 χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από περίπτερο.

Όπως διαπιστώθηκε, η φωτιά, η οποία τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, ξέσπασε στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, την ώρα που η ιδιοκτήτρια βρισκόταν εντός του περιπτέρου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος διέθετε πυροσβεστήρα στο όχημά του. Από την πυρκαγιά το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, το ύψος των οποίων δεν έχει υπολογιστεί.

Οι κινήσεις του εμπρηστή καταγράφηκαν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του περιπτέρου.

Μέλη της Αστυνομίας διερευνούν την υπόθεση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής τα κίνητρα φαίνεται να είναι προσωπικά, χωρίς να αποκλείονται άλλα ενδεχόμενα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για εντοπισμό του δράστη.

