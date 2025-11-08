Αυτό είναι ίσως το απόλυτο challenge της χρονιάς - Εσύ αντέχεις να φας ένα πενταώροφο Burger; Το μεγάλο βραβείο

Αυτή την χρονιά με ένα Burger που μόνο ένα δεν το λες, αφού αυτό θα περιέχει 5 burgers σε 1 γιορτάζοντας έτσι τα 5 χρόνια του Eating Challenge...

Σας προκαλούμε λοιπόν να έρθετε για να δούμε πόσο γρήγορα μπορεί κάποιος να "εξαφανίσει" αυτό το πενταώροφο Burger (800gr κρέατος) που θα βρίσκεται μπροστά του... Και για να κυλήσει αυτό λίγο καλύτερα θα προσθέσουμε στο Challenge και ενα αναψυκτικό 500ml...

Ο νικητής και πιο γρήγορος αυτής της δοκιμασίας, μπορεί να φύγει εξίσου γρήγορα σε όποιο προορισμό επιθυμεί αφού θα κερδίσει ένα voucher αξίας €200 από την αεροπορική εταιρεία Ryanair...

Σας περιμένουμε λοιπόν και φέτος, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στην Πλατεία Δημαρχείου Κουρίου.

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να στείλετε προσωπικό μήνυμα στη σελίδα μας ή στο τηλέφωνο 25397169 μέχρι και την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου.

Κόστος συμμετοχής €10.

Πηγή: checkincyprus