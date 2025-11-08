Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με τραύματα στο κεφάλι ο νεκρός άνδρας στην Αγία Νάπα – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

 08.11.2025 - 22:26
Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου ο εντοπισμός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, κοντά στα βράχια δίπλα από το λιμανάκι της Αγίας Νάπας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νεκρός άνδρας στην Αγ. Νάπα: Εδώ βρέθηκε η σορός του – Δείτε φωτογραφία από το σημείο

Η σορός του βρέθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Ο άνδρας, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι αλλοδαπός, εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος, φορώντας κανονικά ρούχα και παπούτσια.

Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν πως έφερε εξωτερικές κακώσεις στο κεφάλι, με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκλήθηκαν από πτώση. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου αναμένεται να διενεργηθεί η νενομισμένη νεκροτομή, διαδικασία που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι αυτή τη στιγμή κανένα πρόσωπο δεν έχει δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Δείτε το ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου εδώ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Περίπου από τις 2:00 μ.μ. του Σαββάτου και έπειτα αποκαταστάθηκε η ομαλότητα στην ζώνη κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή της κοινότητας Δένειας, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου.

