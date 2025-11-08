Με τραύματα στο κεφάλι ο νεκρός άνδρας στην Αγία Νάπα – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Η σορός του βρέθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Ο άνδρας, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι αλλοδαπός, εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος, φορώντας κανονικά ρούχα και παπούτσια.

Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν πως έφερε εξωτερικές κακώσεις στο κεφάλι, με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκλήθηκαν από πτώση. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου αναμένεται να διενεργηθεί η νενομισμένη νεκροτομή, διαδικασία που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι αυτή τη στιγμή κανένα πρόσωπο δεν έχει δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

