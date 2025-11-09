Ecommbx
LIKE ONLINE

Χρονιά έναρξης μιας νέας ζωής το 2026 - Τα τέσσερα ζώδια που θα παντρευτούν – Μάθε αν είσαι ανάμεσά τους

 09.11.2025 - 11:08
Χρονιά έναρξης μιας νέας ζωής το 2026 - Τα τέσσερα ζώδια που θα παντρευτούν – Μάθε αν είσαι ανάμεσά τους

Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά καθοριστικών αποφάσεων για την προσωπική ζωή πολλών — και ειδικά για τέσσερα ζώδια που φαίνεται να οδηγούνται στην απόφαση του γάμου ή αλλιώς της ουσιαστικής δέσμευσης!

Με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα να διανύουν το ζώδιο του Κριού, τα όνειρα παίρνουν σχήμα, η αγάπη αποκτά ευθύνη και η ανάγκη για σταθερότητα γίνεται προτεραιότητα. Ο Δίας, πλανήτης της τύχης και της επέκτασης, φέρνει εύνοια στις σχέσεις, σε σπίτια που «γεμίζουν» φως και σε δεσμεύσεις που έχουν διάρκεια.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ζώδια σήμερα, 9/11: Μείνετε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και αφήστε τον χρόνο να ξεδιαλύνει τις καταστάσεις

Για πολλούς, η χρονιά αυτή θα σημάνει τη δημιουργία οικογένειας, την έναρξη μιας νέας ζωής με τον σύντροφο, ή τη θεμελίωση μιας σχέσης που ωρίμασε μέσα από δυσκολίες. Τα τέσσερα ζώδια που πρωταγωνιστούν; Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και Αιγόκερως — όλοι τους με λόγους ουσίας να πουν «ναι» στη δέσμευση και να περάσουν στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.

Κριός
Με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου, η χρονιά του 2026 φέρνει ωρίμανση, υπευθυνότητα και διάθεση να χτίσεις κάτι σταθερό. Τα όνειρα δεν αρκούν πια – ζητάς διάρκεια, βάθος και κοινό όραμα με τον σύντροφό σου. Ο Δίας από τον Καρκίνο έως το τέλος Ιουνίου ανοίγει δρόμους για δημιουργία οικογένειας ή αγορά κατοικίας. Από το καλοκαίρι και μετά, καθώς ο Δίας περνά στον Λέοντα, το σκηνικό γεμίζει έρωτα, χαρά και γονιμότητα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και η είδηση ενός παιδιού. Ο γάμος για εσένα είναι πλέον επιλογή καρδιάς αλλά και συνειδητής ωριμότητας.

Καρκίνος
Το 2026 ανοίγει με νέες ευκαιρίες και νέες δεσμεύσεις για σένα Καρκίνε! Με τον Δία στο ζώδιό σου ως το τέλος Ιουνίου, οι προοπτικές για δέσμευση, γάμο και οικογένεια είναι εξαιρετικές. Η τύχη στέκεται στο πλευρό σου, προσφέροντάς σου ανθρώπους που θέλουν να μείνουν. Παράλληλα, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας από τον Κριό σε ωθούν να πάρεις σοβαρές αποφάσεις και να στηρίξεις τη σχέση σου σε στέρεες βάσεις. Αν είσαι ελεύθερος, το 2026 μπορεί να φέρει μια γνωριμία που εξελίσσεται ραγδαία σε σχέση ζωής. Για πολλούς Καρκίνους, είναι η χρονιά που θα φορέσουν βέρα ή θα κρατήσουν μωρό στην αγκαλιά τους.

Ζυγός
Το 2026 είναι «ή τώρα ή ποτέ» για την ερωτική σου ζωή. Με Κρόνο και Ποσειδώνα απέναντί σου στον Κριό, οι σχέσεις σου περνούν από δοκιμασία, αλλά όσες αντέξουν οδηγούνται στη δέσμευση. Αν είσαι ήδη σε σχέση, η ανάγκη για επίσημη ένωση ή γάμο θα γίνει έντονη — ίσως μάλιστα υπό συνθήκες που σε αιφνιδιάζουν, όπως ένας ξαφνικός ερχομός παιδιού ή μια πρόταση που δεν περίμενες. Αν είσαι μόνος, ένας νέος έρωτας μπορεί να εισβάλει απρόσμενα και να αλλάξει τη ζωή σου ριζικά. Το 2026 σε καλεί να πάρεις θέση απέναντι στην αγάπη: να μείνεις ή να προχωρήσεις… για πάντα!

Αιγόκερως
Η νέα χρονιά ξεκινά με αποφάσεις ζωής! Ο Δίας από τον Καρκίνο, απέναντι από το ζώδιό σου, έως το τέλος Ιουνίου ενισχύει την επιθυμία για δέσμευση, γάμο και συντροφικότητα. Ήδη από τους πρώτους μήνες του 2026, πριν αποχωρήσουν ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας από τους Ιχθύες, έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου τι θέλεις: σταθερότητα, ουσία και έναν άνθρωπο να μοιραστείς τη ζωή σου. Αν είσαι δεσμευμένος, μπορεί να υπάρξει επίσημη πρόταση ή κοινή μετακόμιση. Αν είσαι ελεύθερος, η νέα γνωριμία της χρονιάς υπόσχεται σχέση ζωής. Για εσένα, ο γάμος φέτος είναι μια ώριμη, συνειδητή επιλογή καρδιάς.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Λακρουά: Ελπίζει σε πρόοδο στο Κυπριακό - Τι είπε για το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP

Λακρουά: Ελπίζει σε πρόοδο στο Κυπριακό - Τι είπε για το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP

Σε περισσότερη πρόοδο σχετικά με τις συνομιλίες στο Κυπριακό προσβλέπει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Ζαν-Πιερ Λακρουά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ και σε άλλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, στο παράρτημα του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, ο Λακρουά εκτίμησε ότι παρά τις περικοπές στον οργανισμό, οι άνθρωποι της UNFICYP θα συνεχίσουν να μπορούν να εκτελούν το έργο τους.

