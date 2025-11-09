Νεκρή σε διαμέρισμα στη Λεμεσό: Φέρει χτυπήματα στο κεφάλι - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου, η Aστυνομία ενημερώθηκε από την υπηρεσία ασθενοφόρων. «Γύρω στις 11 το πρωί ενημερωθήκαμε ότι πήραν κλήση και επισκέφθηκαν διαμέρισμα εντός του οποίου υπήρχε μία γυναίκα 30 ετών που ήταν νεκρή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε έχρηζαν διερεύνησης και στη σκηνή αφίχθησαν αξιωματικοί και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται εξετάσεις από τους ιατροδικαστές» είπε στις πρώτες του δηλώσεις από τη σκηνή ο κ. Κυριάκου.

Η άτυχη γυναίκα, νιγηριανής καταγωγής, διέμενε τις τελευταίες ημέρες στο συγκεκριμένο διαμέρισμα με άλλα πρόσωπα, τα οποία ανακρίνονται. Η σορός της, σύμφωνα με την Aστυνομία φέρει χτυπήματα στο κεφάλι. Ερωτηθείς για τις συνθήκες θανάτου, ο κ. Κυριάκου είπε ότι η Aστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα. «Είναι πολύ νωρίς, αναμένονται εξετάσεις. Οι συνθήκες διερευνώνται και δε μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο. Ανακρίνονται κάποια πρόσωπα» περιορίστηκε να πει ο κ. Κυριάκου.

Αυτοψία στη σκηνή διενεργούν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου. Στη σκηνή βρίσκεται επίσης κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών ερευνών (ΥΠΕΓΕ)

Πηγή: ΚΥΠΕ