Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης

Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές φιγούρες της πρώιμης τηλεοπτικής εποχής των 00s, μιας εποχής που οι μεσημεριανές εκπομπές αναζητούσαν πρόσωπα που «γράφουν» στην κάμερα και προκαλούν σχόλια. Και εκείνος ήταν ταμάμ για τα πάνελ εκείνης της περιόδου αφού έδινε αυτό που ζητούσαν δηλαδή θεματολογία, υπερβολή, δράμα και, κυρίως, νούμερα τηλεθέασης, ανεξαρτήτως κόστους ή αξιοπιστίας. Νεαρός, εντυπωσιακός και γεμάτος φιλοδοξία, μπήκε στον χώρο του μόντελινγκ στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Συμμετείχε σε επιδείξεις μόδας και φωτογραφίσεις, εμφανιζόταν σε περιοδικά και σύντομα βρέθηκε να σχολιάζει στα lifestyle πάνελ της τηλεόρασης, δίπλα σε πρόσωπα που μονοπωλούσαν τότε τα πρωινά και τα μεσημεριανά talk shows. Οι τηλεοπτικοί παραγωγοί τον ήθελαν γιατί προκαλούσε κι εκείνος ήξερε πώς να κρατά την προσοχή στραμμένη επάνω του.

Όταν η λάμψη της τηλεόρασης ξεθώριασε, δεν άντεξε να μείνει στο περιθώριο. Επανεμφανίστηκε με ράσα, ισχυριζόμενος πως «άκουσε το κάλεσμα του Θεού». Αυτοανακηρύχθηκε «Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών», δημιούργησε τη δική του «μητρόπολη» σε διαμέρισμα της Αθήνας και άρχισε να τελεί «λειτουργίες» και να χειροτονεί «κληρικούς». Ωστόσο, η επίσημη Εκκλησία Ελλάδος διέψευσε κάθε σχέση μαζί του, κάνοντας λόγο για αυθαίρετους τίτλους και παραπλανητική χρήση εκκλησιαστικών ορισμών.

Αντί να αποτραβηχτεί, βρήκε ξανά τρόπο να τροφοδοτήσει το θεαματικό αφήγημα γύρω από το όνομά του. Δημιούργησε κανάλι στο YouTube, όπου μαγείρευε φορώντας ποδιά πάνω από τα ράσα του, δίνοντας «ευλογημένες» συνταγές και συμβουλές στους «πιστούς». Παράλληλα, παρουσίαζε εκπομπή σε κανάλι της Θεσσαλίας επιχειρώντας να διατηρήσει την εικόνα ενός λαϊκού, «τηλεοπτικού ιερέα». Αναφορές σε μέσα ενημέρωσης σχολίαζαν πως η παρουσία του ήταν η επιτομή της cult αισθητικής εκείνης της περιόδου, ένα μείγμα θεάματος, θρησκευτικής υπερβολής και αυτοπροβολής.

Μόνο που αυτή τη φορά το σενάριο δεν είχε τηλεοπτικό φινάλε, αλλά αστυνομικό. Σε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη μαζί με άλλα μέλη κυκλώματος που διακινούσαν ναρκωτικά σε Αθήνα και Ρόδο. Πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, σχεδόν 9 κιλά χασίς, ηλεκτρονικές ζυγαριές, κινητά και μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι αστυνομικοί αποκάλυψαν δίκτυο που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούσε ακόμη και ρασοφόρους ως «βιτρίνες» για τη μεταφορά της κόκας.

Η διαδρομή του από την πασαρέλα στο ράσο και από το τηλεοπτικό πλατό στο κρατητήριο είναι η αποτύπωση μιας εποχής που μπέρδεψε τη φήμη με την ουσία. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στα φώτα και δεν έμαθε να ζει χωρίς αυτά. Μια φιγούρα φτιαγμένη για να προκαλεί, να σχολιάζεται και να συζητείται, ακόμη κι αν χρειαστεί να θυσιάσει τα πάντα για λίγα λεπτά τηλεοπτικής προβολής.

Οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις και το πέρασμά του από τα πάνελ

Η σχέση του με τη δημοσιότητα δεν ήταν τυχαία , καλλιεργήθηκε μεθοδικά, μέσα από δεκάδες τηλεοπτικές εμφανίσεις που σημάδεψαν την εικόνα του. Από τις αρχές των 00s έως και τη δεκαετία του 2010, το πρόσωπό του εμφανιζόταν διαρκώς στις οθόνες, άλλοτε ως «τηλεοπτικός χαρακτήρας» και άλλοτε ως «εκπρόσωπος του παλαιού ημερολογίου». Η πιο χαρακτηριστική στιγμή του ήρθε μέσα από την εκπομπή «Πάμε Πακέτο» με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου, όπου έκανε μια «εξομολόγηση» για τη ζωή του. Μίλησε για την παιδική του ηλικία στην Κρήτη, λέγοντας πως στα 14 του χρόνια έφυγε κρυφά από το πατρικό του για να γραφτεί σε ιερατική σχολή, και αποκάλυψε πως η πορεία του προς την τηλεόραση υπήρξε αποτέλεσμα «μιας συγκυρίας».

Παραδέχθηκε, μάλιστα, πως υπήρξε περίοδος που όπως είπε χαρακτηριστικά «χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποίησε τα μέσα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνώριζε καλά το παιχνίδι της τηλεοπτικής έκθεσης. Δεσπόζει στο YouTube η εμφάνισή του στο Hell TV, όπου σε μια σκηνή που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με παρουσιάστρια που τον ειρωνεύτηκε δημόσια. Η ένταση κλιμακώθηκε και εκείνος απάντησε με ύβρεις.



Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, η οποία προκάλεσε αναταράξεις στους κόλπους της Ελλαδικής Εκκλησίας. Ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που εκπρόσωπος των παλαιοημερολογιτών περνούσε το κατώφλι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Εκεί μίλησε για όλα, για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τις υπόλοιπες παρατάξεις του παλαιού ημερολογίου.Στην ίδια συνέντευξη κάλεσε ανοιχτά τον Ιερώνυμο σε διάλογο με τις παρατάξεις των παλαιοημερολογιτών, ενώ απηύθυνε έκκληση στον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να αναγνωριστούν οι ιερείς του παλαιού ημερολογίου ως κρατικοί λειτουργοί, με δικαιώματα και ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Παρουσίασε, επίσης, το βιβλίο του δηλώνοντας πως τα έσοδά του θα διατεθούν για την ανέγερση Ιερού Ναού αφιερωμένου στον Άγιο Παρθένιο, προστάτη των καρκινοπαθών.

