Έρχιουρμαν: «Ανάγκη όχι για περισσότερα όπλα αλλά για διάλογο»

 09.11.2025 - 17:24
Έρχιουρμαν: «Ανάγκη όχι για περισσότερα όπλα αλλά για διάλογο»

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε σχετικά με την απόφαση της Νορβηγίας να άρει το εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία μετά από 65 χρόνια, ότι η λύση στο Κυπριακό δεν θα έρθει μέσω εξοπλισμών αλλά μέσω διαλόγου και συμβιβασμού.

Σε δήλωσή του, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η κίνηση της Νορβηγίας είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση των εξοπλισμών και των στρατιωτικών συνεργασιών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν ευνοούν ούτε τους Τουρκοκύπριους ούτε τους Ελληνοκύπριους.

«Τέτοιου είδους βήματα, ειδικά στη νέα περίοδο που διανύουμε, δεν βοηθούν στη δημιουργία κλίματος για λύση στο νησί», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις αυτές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις προσπάθειες για μόνιμη σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα, με την επίκληση ότι εάν υπάρχει ειλικρινής βούληση για εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, θα πρέπει να επιδειχθεί ευαισθησία στο θέμα των εξοπλισμών.

«Εάν υπάρχει ειλικρίνεια στην αναζήτηση λύσης, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι σε αυτή την περίοδο η ανάγκη δεν είναι για περισσότερα όπλα, αλλά για την ανάπτυξη κουλτούρας διαλόγου και συμβιβασμού», κατέληξε ο κ. Έρχιουρμαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης διαπράχθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό με θύμα την VICTORY OSARUMEN THOMPSON, 30 ετών από τη Νιγηρία.

