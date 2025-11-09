Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρόοδο διμερών σχέσεων συζήτησε ο Κόμπος με Ισραηλινό ομόλογό του σε επίσκεψη εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόοδο διμερών σχέσεων συζήτησε ο Κόμπος με Ισραηλινό ομόλογό του σε επίσκεψη εργασίας

 09.11.2025 - 17:43
Πρόοδο διμερών σχέσεων συζήτησε ο Κόμπος με Ισραηλινό ομόλογό του σε επίσκεψη εργασίας

Ζητήματα τα οποία αφορούν κυρίως την πρόοδο των διμερών σχέσεων Κύπρου – Ισραήλ, με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα και τις επενδύσεις, εξέτασαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Κωνσταντίνος Κόμπος και Γεδεών Σάαρ, κατά τη μονοήμερη επίσκεψη εργασίας του Κύπριου ΥΠΕΞ στη γειτονική χώρα.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η Κύπρος «διατηρεί μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η οποία καλύπτει θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ειδικά στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και του εμπορίου».

«Όσον δε αφορά το τελευταίο», επεσήμανε, «αρκεί απλώς να δει κάποιος τους αριθμούς ως προς την αμοιβαία ροή επενδύσεων προς τις δύο χώρες» και την συνεχή εξέλιξη των σχέσεων αυτών».

Ο κ. Κόμπος τόνισε ότι «φυσικά και συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας, με έμφαση και σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα στη Γάζα και την ανάγκη υλοποίησης του Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ».

Επισημάνθηκε παράλληλα, εξήγησε, ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ διεθνών εταίρων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων επί του πεδίου, στη βάση και των σχετικών έξι προτάσεων που υπέβαλε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Σύνοδο Ειρήνης του Σαρμ Ελ-Σέιχ. «Έχουμε», είπε, «κοινές ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι τρίτοι ενδέχεται να προσπαθήσουν να αποκτήσουν κάποιο ρόλο, ο οποίος δεν θα ήταν προς όφελος ευρύτερα της περιοχής».

Εξετάστηκε, ακόμα, η πορεία του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ συζητήθηκαν οι προοπτικές που διανοίγονται μέσα από την υλοποίηση του IMEC (India-Middle East-Europe Corridor), καθώς και οι επιπτώσεις των πρόσφατων περιφερειακών εξελίξεων στην ασφάλεια και σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας των αμάχων και ενίσχυσης των ανθρωπιστικών προσπαθειών.

Η επίσκεψη του κ. Κόμπου στο Ισραήλ ξεκίνησε από το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού (Civil-Military Coordination Center, CMCC) της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην πόλη Κιρυάτ Γκατ. Στο κέντρο έγινε ενημέρωση σε σχέση με τις ενέργειες υποστήριξης της διαδικασίας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στην Γάζα στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με ομόλογό του Γεδεών Σάαρ, ακολουθούμενη από γεύμα εργασίας με συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό – Βρέθηκε σε πολυκατοικία – Οι πρώτες πληροφορίες
Στήθηκε επιχείρηση για διάσωση κυνηγού – Έπεσε σε χαράδρα 50 μέτρων – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο
Ατύχημα για την Υπουργό Παιδείας -Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση
Πυρκαγιά στην Πάφο: Πλάνα δείχνουν τα πτητικά μέσα σε…δράση – Δείτε βίντεο από την προσπάθεια κατάσβεσης
Παγκόσμιο σοκ: Παίκτης της Μπενφίκα κατηγορείται για διανομή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου
Ελένη Φουρέιρα: Η συγκινητική στιγμή που ο γιος της την αναγνωρίζει σε διαφήμιση - Δείτε στιγμιότυπο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχιουρμαν: «Ανάγκη όχι για περισσότερα όπλα αλλά για διάλογο»

 09.11.2025 - 17:24
Επόμενο άρθρο

Λύθηκε το υδατικό! Τι; Όχι; 

 09.11.2025 - 17:45
Λεμεσός: Φόνος ο θάνατος της 30χρονης - Χειροπέδες σε τρεις γυναίκες - Τα στοιχεία της στη δημοσιότητα

Λεμεσός: Φόνος ο θάνατος της 30χρονης - Χειροπέδες σε τρεις γυναίκες - Τα στοιχεία της στη δημοσιότητα

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης διαπράχθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό με θύμα την VICTORY OSARUMEN THOMPSON, 30 ετών από τη Νιγηρία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λεμεσός: Φόνος ο θάνατος της 30χρονης - Χειροπέδες σε τρεις γυναίκες - Τα στοιχεία της στη δημοσιότητα

Λεμεσός: Φόνος ο θάνατος της 30χρονης - Χειροπέδες σε τρεις γυναίκες - Τα στοιχεία της στη δημοσιότητα

  •  09.11.2025 - 18:22
ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

ΠτΔ: «Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις» - Συνεχίζεται η προσπάθεια για ΑΤΑ - Βίντεο

  •  09.11.2025 - 14:55
ΠτΔ για επεισόδιο στη Δένεια – «Έγιναν όλες οι διεργασίες για να μην υπάρξει επανάληψη»

ΠτΔ για επεισόδιο στη Δένεια – «Έγιναν όλες οι διεργασίες για να μην υπάρξει επανάληψη»

  •  09.11.2025 - 15:25
Λακρουά: Ελπίζει σε πρόοδο στο Κυπριακό - Τι είπε για το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP

Λακρουά: Ελπίζει σε πρόοδο στο Κυπριακό - Τι είπε για το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα, για τις περικοπές στη χρηματοδότηση και την UNFICYP

  •  09.11.2025 - 12:22
Ατύχημα για την Υπουργό Παιδείας -Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Ατύχημα για την Υπουργό Παιδείας -Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

  •  09.11.2025 - 16:33
Λύθηκε το υδατικό! Τι; Όχι; 

Λύθηκε το υδατικό! Τι; Όχι; 

  •  09.11.2025 - 17:45
Σε κινητοποίηση η ΕΜΑΚ – Άλογο παγιδεύτηκε σε φρεάτιο

Σε κινητοποίηση η ΕΜΑΚ – Άλογο παγιδεύτηκε σε φρεάτιο

  •  09.11.2025 - 17:17
Πυρκαγιά στην Πάφο: Πλάνα δείχνουν τα πτητικά μέσα σε…δράση – Δείτε βίντεο από την προσπάθεια κατάσβεσης

Πυρκαγιά στην Πάφο: Πλάνα δείχνουν τα πτητικά μέσα σε…δράση – Δείτε βίντεο από την προσπάθεια κατάσβεσης

  •  09.11.2025 - 16:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα