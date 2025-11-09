Πρόοδο διμερών σχέσεων συζήτησε ο Κόμπος με Ισραηλινό ομόλογό του σε επίσκεψη εργασίας

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η Κύπρος «διατηρεί μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η οποία καλύπτει θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ειδικά στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και του εμπορίου».

«Όσον δε αφορά το τελευταίο», επεσήμανε, «αρκεί απλώς να δει κάποιος τους αριθμούς ως προς την αμοιβαία ροή επενδύσεων προς τις δύο χώρες» και την συνεχή εξέλιξη των σχέσεων αυτών».

Ο κ. Κόμπος τόνισε ότι «φυσικά και συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας, με έμφαση και σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα στη Γάζα και την ανάγκη υλοποίησης του Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ».

Επισημάνθηκε παράλληλα, εξήγησε, ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ διεθνών εταίρων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων επί του πεδίου, στη βάση και των σχετικών έξι προτάσεων που υπέβαλε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Σύνοδο Ειρήνης του Σαρμ Ελ-Σέιχ. «Έχουμε», είπε, «κοινές ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι τρίτοι ενδέχεται να προσπαθήσουν να αποκτήσουν κάποιο ρόλο, ο οποίος δεν θα ήταν προς όφελος ευρύτερα της περιοχής».

Εξετάστηκε, ακόμα, η πορεία του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ συζητήθηκαν οι προοπτικές που διανοίγονται μέσα από την υλοποίηση του IMEC (India-Middle East-Europe Corridor), καθώς και οι επιπτώσεις των πρόσφατων περιφερειακών εξελίξεων στην ασφάλεια και σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας των αμάχων και ενίσχυσης των ανθρωπιστικών προσπαθειών.

Η επίσκεψη του κ. Κόμπου στο Ισραήλ ξεκίνησε από το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού (Civil-Military Coordination Center, CMCC) της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην πόλη Κιρυάτ Γκατ. Στο κέντρο έγινε ενημέρωση σε σχέση με τις ενέργειες υποστήριξης της διαδικασίας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στην Γάζα στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με ομόλογό του Γεδεών Σάαρ, ακολουθούμενη από γεύμα εργασίας με συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

