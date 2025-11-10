Ecommbx
Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένες δαπάνες στο Γραφείο Κρατικών Ενισχύσεων – Ερωτήματα για το νέο κόστος στέγασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένες δαπάνες στο Γραφείο Κρατικών Ενισχύσεων – Ερωτήματα για το νέο κόστος στέγασης

 10.11.2025 - 15:54
Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένες δαπάνες στο Γραφείο Κρατικών Ενισχύσεων – Ερωτήματα για το νέο κόστος στέγασης

Αύξηση κατά €129.852 παρουσιάζει η πρόταση του προϋπολογισμού του 2026 για το Γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με τις συνολικές δαπάνες να ανέρχονται σε €703.280, όπως ανέφερε τη Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών η Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου.

Τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν ικανοποίηση για το γεγονός ότι έχει προχωρήσει η στελέχωση του Γραφείου με τέσσερις μόνιμους υπαλλήλους, όμως η Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι τα έξοδα στέγασης αυξάνονται κατά 42%.

Συγκεκριμένα, η κ. Ερωτοκρίτου απηύθυνε ερώτημα προς την Έφορο σχετικά με την αναγκαιότητα της αύξησης του κόστους στέγασης του Γραφείου κατά 42%. Κατά την παρουσίαση της πρότασης, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το κόστος του ενοικίου για τον νέο χώρο που θα στεγάσει το Γραφείο της, αυξάνεται κατά €63.000.

Απαντώντας στην Πρόεδρο της Επιτροπής, η Έφορος σημείωσε ότι μέχρι τώρα το Γραφείο στεγάζεται σε ένα διαμέρισμα και ότι η επιλογή του χώρου για τη μεταστέγασή του έγινε με τη δέουσα διαδικασία και ότι η απόφαση λήφθηκε με καθοδήγηση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο Οικονομικών και με αξιολόγηση του ενοικίου από το Τμήμα Κτηματολογίου. «Η επιλογή του νέου χώρου έγινε στις προδιαγραφές του εγκεκριμένου οργανογράμματος, για να μη χρειαστεί μεταστέγαση σε δύο ή τρία χρόνια«, σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Επίσης, η Έφορος διευκρίνισε μετά από ερώτηση της κ. Ερωτοκρίτου, ότι μετά τις τέσσερις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ο προγραμματισμός είναι να λειτουργήσει το Γραφείο αποκλειστικά μόνο με μόνιμο προσωπικό. Ανέφερε ότι οι αποσπάσεις προσωπικού στο Γραφείο της, που λήγουν εντός του 2026, θα αξιολογηθούν κατά την περίοδο της λήξης τους και αν παρουσιαστεί ανάγκη για ανανέωση, αυτή θα εξεταστεί με τα δεδομένα που θα ισχύουν τότε.

Παρουσιάζοντας τη πρόταση για τον προϋπολογισμό, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι αυξημένες δαπάνες υπάρχουν και λόγω των αναγκών για συμμετοχή της ίδιας ή και του προσωπικού του Γραφείου της στις Ομάδες Ανταγωνισμού της ΕΕ. Σημείωσε, δε, ότι το Γραφείο έχει λάβει εύσημα για τον ρόλο του από την ΕΕ και για την τήρηση του Αρχείου Κρατικών Ενισχύσεων. Πρόσθεσε, επίσης, ότι τον Ιούνιο του 2026 το Γραφείο της θα διοργανώσει στην Κύπρο το State Aid working group για κράτη-μέλη της ΕΕ.

Καταληκτικά, σημείωσε πως το Γραφείο εκπληρώνει τον ρόλο του γνωμοδοτώντας για τους κρατικούς πόρους σύμφωνα με τις βασικές αρχές των κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή τη διαφάνεια, την αναλογικότητα, την αναγκαιότητα και την καταλληλότητα.

Σε παρέμβασή του ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, σημείωσε ότι μία από τις πιο εξελιγμένες πολιτικές είναι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ και υπογράμμισε τη σημασία του έργου της Εφόρου.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, έθεσε ερώτηση σχετικά με τα συμπεράσματα του συνεδρίου στην Κοπεγχάγη για την προσιτή στέγη, με την Έφορο να απαντά ότι εξετάζεται η συμπερίληψη της στέγης στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες από την πολιτική κάθε κράτους μέρους της ΕΕ.

Στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, σε συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο.

