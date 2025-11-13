Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδού αυτούσια η συμφωνία για την ΑΤΑ - Διευκρινίσεις από ΟΕΒ

 13.11.2025 - 17:29
Ιδού αυτούσια η συμφωνία για την ΑΤΑ - Διευκρινίσεις από ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα μέλη της πως έχει επέλθει μόνιμη συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων σχετικά με την καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Η μόνιμη συμφωνία υπογράφτηκε σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η συμβολή του οποίου στην επίτευξη της ήταν καταλυτική.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

Η συμφωνία έχει ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026 και επηρεάζει τις επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου εφαρμόζεται το σύστημα της ΑΤΑ σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης του προσωπικού τους.

Η νέα μόνιμη συμφωνία, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται αυτούσιο, προνοεί για την σταδιακή πλήρη αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής του Τιμαριθμικού Επιδόματος από το 66.7% στο 100% της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης (80% κατά τον Ιανουάριο του 2026, 90% κατά τον Ιούλιο του 2026 και 100% από τον Ιούλιο του 2027 και εντεύθεν, κατά τον Ιούλιο εκάστου έτους). 

Επιπρόσθετα, η ΑΤΑ καταβάλλεται εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική ενώ καθορίζεται για πρώτη φορά, ανώτατο όριο αύξησης του πληθωρισμού κατά το προηγούμενο έτος ύψους 4% για τον υπολογισμό της ετήσιας ανώτατης αύξησης του Τιμαριθμικού Επιδόματος.

Τέλος, η ΑΤΑ διασυνδέεται με την αναπροσαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού που πραγματοποιείται ανά διετία, μέσω της ενσωμάτωσης του ποσού που αντιστοιχεί στο εκάστοτε Τιμαριθμικό Επίδομα των δυο προηγούμενων ετών στο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διάταγμα.

Πιο κάτω αυτούσια η συμφωνία:

«ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΑΡΧΗΝ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η «Μόνιμη Συμφωνία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή» αποκαθιστά την σταθερή λειτουργία του θεσμού σε συνέχεια των προηγούμενων μεταβατικών ρυθμίσεων και μεταβατικών συμφωνιών

και συμφωνήθηκε μεταξύ αφενός των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ

και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ,

στην παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

και του Υπουργού Οικονομικών,

στο πλαίσιο του «Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων», και στη βάση της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, των εργοδοτών και της πολιτείας, επαναβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές (Άρθρα Β1/Β3)

«ενθαρρύνουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις κοινές συνεννοήσεις» και

«τηρούν πιστά τις συλλογικές συμβάσεις που συνομολογούνται μετά από συλλογικές διαπραγματεύσεις»,

προνοώντας τα εξής:

Σταδιακή πλήρης αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής του Τιμαριθμικού Επιδόματος από το 66,7% στο 100% της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (80% κατά τον Ιανουάριο του 2026, 90% κατά τον Ιούλιο του 2026 και 100% από τον Ιούλιο του 2027 και εντεύθεν, για τον Ιούλιο εκάστου έτους).

Ενεργοποίηση του μηχανισμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική.

Καθορισμός ανώτατου ορίου αύξησης του πληθωρισμού κατά το προηγούμενο έτος ύψους 4% για τον υπολογισμό της ετήσιας ανώτατης αύξησης του Τιμαριθμικού Επιδόματος.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών ή κατόπιν εισήγησης των συμβαλλόμενων μερών δύναται να συγκαλεί διευρυμένη σύνοδο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για την συναξιολόγηση διαβλεπόμενων μακροοικονομικών κινδύνων.

Για την εφαρμογή και την επέκταση του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής και για την καταβολή του Τιμαριθμικού Επιδόματος σε περισσότερους δικαιούχους, η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει πολιτικές κατόπιν συμφωνίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους, και κίνητρα σε συνεννόηση με την

Εργοδοτική πλευρά.

Συμβαλλόμενα

Μέρη

Στην παρουσία

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Οικονομικών

Ημερομηνία:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διασύνδεση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού και της Αυτόματης Τιμαριθμικής

Αναπροσαρμογής, μέσω της ενσωμάτωσης του ποσού που αντιστοιχεί στο εκάστοτε Τιμαριθμικό Επίδομα των δυο προηγούμενων ετών στο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διάταγμα, και ακολούθως θα τυγχάνει εφαρμογής το Άρθρο 7 του εν λόγω Διατάγματος. Το συγκεκριμένο θέμα θα επανασυζητηθεί με την αναθεώρηση του

Κατώτατου Μισθού το 2028».

