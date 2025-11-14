Ecommbx
LIKE ONLINE

Bίντεο: Ο «ηλικιωμένος» που σηκώνει βάρη: O bodybuilder Anatoly έχει τρελάνει το TikTok με τις μεταμφιέσεις του

 14.11.2025 - 15:52
Bίντεο: Ο «ηλικιωμένος» που σηκώνει βάρη: O bodybuilder Anatoly έχει τρελάνει το TikTok με τις μεταμφιέσεις του

Ο Vladimir Shmondenko (γνωστός ως «Anatoly») έχει κατακτήσει το TikTok με τις απίστευτες μεταμφιέσεις του, συνδυάζοντας bodybuilding, χιούμορ και απρόβλεπτες καταστάσεις.


Με περισσότερους από 23 εκατομμύρια followers στο TikTok και άλλους τόσους στο Instagram, o Vladimir Shmondenko, γνωστός ως Anatoly έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Να μετατρέψει το γυμναστήριο στο πιο... αστείο μέρος του κόσμου. Τι κάνει;

Εκμεταλλεύεται τη σωματοδομή του ως bodybuilder και μεταμφιέζεται σε καθαριστή ή ηλικιωμένο, ο οποίος ξαφνικά σηκώνει τεράστια βάρη και προκαλεί εκπλήξεις σε όσους βρίσκονται γύρω του.

Στα βίντεό του, που γίνονται αμέσως viral, βλέπεις πάνω κάτω το ίδιο σενάριο. Ο Anatoly εμφανίζεται «ανύποπτα» φορώντας φόρμα καθαριότητας και καθώς οι γύρω τον υποτιμούν, εκείνος αποκαλύπτει τη δύναμή του, σηκώνοντας βάρη που κόβουν την ανάσα.

Το χιούμορ και η υπερβολή παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς και η αντίθεση ανάμεσα στην πρώτη εντύπωση και το φινάλε.

@anatoly_pranks It’s just a Mop 🤭😅 #anatoly #gym #prank ♬ original sound - ANATOLY

Τελικά, ο Anatoly ή Vladimir Shmondenko έχει καταφέρει κάτι παραπάνω από το να μαζέψει followers. Είναι το αποτέλεσμα του πώς μπορείς να ενσωματώσεις αθλητισμό, social media και διασκέδαση με τρόπο που τραβά την προσοχή.

 

@anatoly_pranks Again Fake weight 🤭 #anatoly #gym #cleaner ♬ original sound - ANATOLY

Και όσο εκείνος συνεχίζει να κάνει νέα «πειράματα» μεταμφιέσεων, εσύ δεν έχεις παρά να ανοίξεις το TikTok κι περιμένεις ποιος ή τι θα εμφανιστεί την επόμενη φορά στα βίντεό του.

@anatoly_pranks It’s just a Mop 🤭😅 #anatoly #gym #prank ♬ original sound - ANATOLY
 
 
 

