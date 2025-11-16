Αυτοί είναι οι 19 υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λευκωσίας - Στο ψηφοδέλτιο δημοσιογράφος και πρόεδρος Σωματείου

Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή, 16 Νοεμβρίου εξέλεξε τους δεκαοκτώ υποψήφιους/ες του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία για την επαρχία Λευκωσίας.

Σημειώνεται ότι ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου βάσει των Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος εξαιρείται της διαδικασίας. Μετά από μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 336 άτομα, εκλέγηκαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

1. Στεφάνου Στέφανος: Είναι 60 ετών, κατάγεται από τον Γερόλακκο και διαμένει στο Γέρι. Είναι Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία.

2. Ανδρέου Μαρίνα: Είναι 32 χρονών, κατάγεται από το Κοντεμένο Κερύνειας και διαμένει στον Στρόβολο. Είναι Κοινωνικός Λειτουργός και Εικαστικός. Είναι Επικεφαλής του Γραφείου του ΑΚΕΛ για Άτομα με Αναπηρία και αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

3. Αργυρίδης Μάριος: Είναι 57 χρονών, κατάγεται από τη Γαλάτα και διαμένει στον Αρχάγγελο Λακατάμειας. Είναι Λογιστής και Σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λακατάμειας και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας.

4. Δαμιανού Άριστος: Είναι 53 χρονών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος. Είναι Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ.

5. Ευαγόρου Ελένη: Είναι 37 χρονών, κατάγεται από τον Φαρμακά και διαμένει στο Τσέρι. Είναι Διευθύνουσα Προγραμμάτων του ΣΥΚΕΣΟ και Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας. Είναι Κεντρική Οργανωτική Γραμματέας της ΠΟΓΟ και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

6. Θωμά Θωμάς: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από το Καλό Χωριό και διαμένει στη Λακατάμεια. Είναι Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΑ Λευκωσίας – Κερύνειας και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στον Δήμο Λακατάμειας.

7. Κούλας Σεβήρος. Είναι 35 χρονών, κατάγεται από την Αγλαντζιά και διαμένει στο Γέρι. Είναι Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας.

8. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος: Είναι 46 χρονών, κατάγεται από το Ακάκι και διαμένει στην Αγλαντζιά. Είναι Δημοσιογράφος. Είναι Αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της εκπομπής «24 Ώρες Μαζί». Έχει εθελοντική και κοινωνική δράση εντός και εκτός Κύπρου.

9. Κωνσταντίνου Χριστίνα: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από τη Λεμεσό και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Ηθοποιός, Σεναριογράφος, Εμψυχώτρια Θεατρικών Εργαστηρίων και Καθηγήτρια Ορθοφωνίας και Ελληνικών σε ξενόγλωσσους. Είναι Γραμματέας της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ.

10. Λουκαΐδης Γιώργος: Είναι 57 χρονών, κατάγεται από το Πυρόι Λευκωσίας και διαμένει στην Αγλαντζιά. Είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία και Πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ.

11. Μάτσας Ορέστης: Είναι 32 χρονών, κατάγεται από την Πάφο και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι μέλος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής της Κοινωνικής Συμμαχίας.

12. Πολυκάρπου Χάρης: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από τον Γερόλακκο και διαμένει στην Παλουριώτισσα. Εργάζεται ως Οικονομολόγος στην Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

13. Τριμιθιώτη Μαριλένα: Είναι 46 χρονών, κατάγεται από τη Λευκωσία και διαμένει στην Έγκωμη. Είναι Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου σε Δημόσιο Νοσηλευτήριο. Είναι μέλος του Τομέα Υγείας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Πρόεδρος του Κλάδου Νοσοκομειακών Εργαστηρίων ΠΑΣΥΔΥ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ.

14. Χαραλάμπους Βάκης: Είναι 39 χρονών, κατάγεται και διαμένει στο Δάλι. Είναι Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Γραφείου Ενέργειας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Επιστημών.

15. Χατζηανδρέου Άντρη Δρ.: Είναι 44 χρονών, κατάγεται και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Καλλιτέχνης – Πιανίστα, Διευθύντρια του Κέντρου Ισότητας και Συμπερίληψης του Πανεπιστημίου Λεμεσού. Είναι Καθηγήτρια Πιάνου και Εκπαιδευτικός στο Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας. Είναι Εθνική Αντιπρόσωπος στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Διαφορετικότητας. Συμμετέχει στην Κοινωνική Συμμαχία.

16. Χατζηπαύλου (Λιασή) Αυγή: Είναι 36 χρονών, κατάγεται και διαμένει στην Έγκωμη. Είναι Μουσικός – καθηγήτρια πιάνου, φωνητικής και ανώτερων θεωρητικών. Εργάζεται σε Μουσικό Τμήμα Ωδείου.

17. Χριστοφίδης Χρίστος: Είναι 51 χρονών, κατάγεται από τη Μόρφου και διαμένει στην Παλουριώτισσα. Είναι Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία. Είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

18. Χρυσάνθου Κωνσταντίνα: Είναι 25 χρονών, κατάγεται από τον Λάρνακα της Λαπήθου και διαμένει στο Δάλι. Είναι Δικηγόρος / Νομικός. Είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και Επικεφαλής του Πολιτιστικού Γραφείου του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ.

19. Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα: Είναι 23 χρονών. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο University of Oxford. Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και μέλος της Γραμματείας του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ. Έχει πτυχίο Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν εκλεγεί από την Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας, όπως και από τις Συνδιασκέψεις στις άλλες επαρχίες, θα τεθούν προς επικύρωση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στο τέλος του μήνα.

Στόχος το ΑΚΕΛ να βγει πιο ισχυρό στις βουλευτικές, λέει ο Σ.Στεφάνου

Είναι σημαντικό στις βουλευτικές εκλογές το ΑΚΕΛ που είναι η δύναμη της αντιπολίτευσης, να βγει ακόμα πιο ισχυρό, δήλωσε την Κυριακή στη Λευκωσία ο ΓΓ του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, λέγοντας στην επαρχιακή συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας–Κερύνειας, ότι «αυτός είναι ο εκλογικός μας στόχος».

Η σημερινή συνδιάσκεψη αποτελεί την κορύφωση της δημοκρατικής διαδικασίας που ακολουθούμε για τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων μας, μια διαδικασία που δίνει λόγο και επιμερίζει σοβαρό ρόλο στα μέλη μας, είπε ο κ. Στεφάνου, στην επαρχιακή συνδιάσκεψη για τον καθορισμό του ψηφοδελτίου του Κόμματος στην επαρχία Λευκωσίας.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι είναι το κορυφαίο ζήτημα για το μέλλον του τόπου μας και επανάλαβε ότι το ΑΚΕΛ παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένο στη μόνη λύση που μπορεί να επανενώσει τον τόπο μας, τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Μια λύση που τερματίζει την κατοχή και επανενώνει τον λαό μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Τον επόμενο Μάιο, είπε, «η χώρα μας οδηγείται σε βουλευτικές εκλογές. Είναι εκλογές κρίσιμες. Είναι εκλογές που θα καθορίσουν όχι μόνο το ποιοι θα εκπροσωπήσουν τον λαό στη βουλή, αλλά και το ποια πολιτική πορεία θα ακολουθήσει ο τόπος τα επόμενα χρόνια».

Ανάφερε ακόμα ότι στη Βουλή λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή όλων, «από την οικονομία και τους μισθούς, μέχρι τη στέγη, τις κοινωνικές πολιτικές, το κράτος δικαίου, τη δημόσια υπηρεσία, την ποιότητα της δημοκρατίας μας, τον έλεγχο, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας».

«Δεν είναι μυστικό ότι οι βουλευτικές εκλογές πραγματοποιούνται σε ένα κλίμα ισοπέδωσης και απαξίωσης της πολιτικής και των κομμάτων. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό. Το κατανοούμε. Η απαξίωση και η ισοπέδωση εκτρέφονται πρωτίστως από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ζει σε δύσκολες συνθήκες» σημείωσε ο κ. Στεφάνου και διερωτήθηκε «Γιατί ζουν σε δύσκολες συνθήκες; Ποιος κυβερνά; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις που αδικεί τους πολλούς και ευνοεί κάποιους λίγους και προνομιούχους; Και ποιος πραγματικά παλεύει για να αλλάξει αυτή την κατάσταση;»

Υπενθύμισε ακόμα ότι το ΑΚΕΛ έθεσε στη βουλή Πρόταση Νόμου για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, αλλά και άλλα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις τράπεζες όπως τις εκποιήσεις αλλά και θέματα της καθημερινότητας.

Αναφερόμενος στην αποχή, είπε ότι η αποχή «αφήνει τους άλλους να αποφασίζουν. Αφήνει εκείνους που εξυπηρετούνται από τη σημερινή κατάσταση να συνεχίζουν απερίσπαστοι. Αφήνει χώρο σε εκείνους που δεν νιώθουν την ακρίβεια, που δεν αγωνιούν για τον μισθό τους, που δεν ζουν την αβεβαιότητα της καθημερινότητας. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η αποχή ενισχύει αυτούς που ευθύνονται για τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η κοινωνία και τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να το κάνουν».

Συνεχίζοντας στην ομιλία του ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι, το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις και υπομνήματα, έχει αποστείλει δεκάδες επιστολές, έχει εγγράψει πολλά θέματα και προτάσεις Νόμου στη βουλή, έχει οργανώσει εκστρατείες και ήρθε σε διαβούλευση με την κοινωνία για πάρα πολλά ζητήματα, για τη στέγη και τα στεγαστικά προγράμματα, τη φοιτητική μέριμνα, τις νέες οικογένειες, την ενεργειακή φτώχεια και γενικά την ενέργεια, την ύπαιθρο, τον πρωτογενή τομέα και τη γεωργία, το υδατικό, την κλιματική κρίση, τη μείωση της φορολογίας σε ζωτικούς τομείς όπως είναι ο ηλεκτρισμός και τα καύσιμα, τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού μοντέλου.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στη διακυβέρνηση του τόπου λέγοντας ότι οι βουλευτικές εκλογές άμεσα σχετίζονται με αυτή. Η βουλή ελέγχει την Kυβέρνηση, ψηφίζει νόμους και, σε ένα βαθμό, διαμορφώνει πολιτικές.

«Είναι σημαντικό στη βουλή η αντιπολίτευση να είναι ισχυρή επειδή είναι η άλλη φωνή, η άλλη άποψη, η διαφορετική πρόταση. Αυτό εμπλουτίζει τη δημοκρατία και ενισχύει τις ισορροπίες».

Πρόσθεσε ότι μόνο το ΑΚΕΛ στέκεται με συνέπεια απέναντι στην Kυβέρνηση, «Μια Kυβέρνηση, η οποία καθημερινά αποδεικνύει πόσο ανίκανη είναι να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα και τις προκλήσεις. Μια Kυβέρνηση που βρίσκεται σε διάσταση με την κοινωνία. Μια Kυβέρνηση που φροντίζει για τους συγγενείς, τους κουμπάρους, τους φίλους και τους υποστηριχτές, αλλά όχι για τους απλούς ανθρώπους».

«Απέναντι στην ανίκανη και αναποτελεσματική Kυβέρνηση Χριστοδουλίδη είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισχυρή, αποτελεσματική και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Είναι σημαντικό στις βουλευτικές εκλογές το ΑΚΕΛ που είναι η δύναμη της αντιπολίτευσης, να βγει ακόμα πιο ισχυρό. Αυτός είναι ο εκλογικός μας στόχος. Αυτό είναι που καλούμαστε να υλοποιήσουμε και θα τον υλοποιήσουμε», πρόσθεσε.

«Είναι σημαντικό το ψηφοδέλτιό μας να εκφράζει και τα τρία συστατικά μέρη του εκλογικού μας συνδυασμού, το ΑΚΕΛ, την Αριστερά και την Κοινωνική Συμμαχία», είπε τέλος.