Στους 5 βαθμούς απόψε η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές - Ετοιμαστείτε για βροχές και άνοδο της θερμοκρασίας

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ είναι πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο προοδευτικά στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια παράλια, θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

