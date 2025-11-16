Κρούσματα του θανατηφόρου ιού Marburg ανακοίνωσε η Αιθιοπία - Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία

Ο ιός Marburg είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους γνωστούς παθογόνους παράγοντες.

Όπως και ο ιός Έμπολα, προκαλεί σοβαρή αιμορραγία, πυρετό, εμετό και διάρροια και έχει περίοδο επώασης 21 ημερών. Μεταδίδεται, όπως και ο Έμπολα, μέσω επαφής με σωματικά υγρά και έχει ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ 25% και 80%.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για τον ιό. Ωστόσο η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, για παράδειγμα με ορό, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Αιθίοπας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι τουλάχιστον εννέα κρούσματα είχαν εντοπιστεί στο νότιο τμήμα της Αιθιοπίας, δύο ημέρες μετά την ειδοποίηση του Africa CDC για έναν ύποπτο αιμορραγικό ιό στην περιοχή.

Πρόσθεσε ότι το στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε παρουσιάζει ομοιότητες με αυτά που είχαν προηγουμένως εντοπιστεί στην ανατολική Αφρική.

Ο Γκεμπρεγιέσους είπε ακόμη ότι οι υγειονομικές αρχές της Αιθιοπίας ενήργησαν άμεσα για να επιβεβαιώσουν και να περιορίσουν την επιδημία στην περιοχή Τζίνκα.

Επιδημία του ιού σκότωσε 10 άτομα στην Τανζανία τον Ιανουάριο, πριν τερματιστεί τον Μάρτιο. Η Ρουάντα ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι κατάφερε να εξαλείψει την πρώτη γνωστή επιδημία Marburg, η οποία προκάλεσε 15 θανάτους.

