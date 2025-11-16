Ecommbx
Τραγωδία στην Ιρλανδία: Νεκροί πέντε νέοι άνθρωποι έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Ιρλανδία: Νεκροί πέντε νέοι άνθρωποι έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων

 16.11.2025 - 22:19
Τραγωδία στην Ιρλανδία: Νεκροί πέντε νέοι άνθρωποι έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων
16.11.2025 - 22:19

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) στην Ιρλανδία με πέντε νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και ακόμη τρεις να τραυματίζονται σε τροχαίο στην κομητεία Λάουθ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα συγκρούστηκε με SUV. Τα πέντε θύματα – τρεις άνδρες και δύο γυναίκες – ηλικίας 21 και 23 ετών, κατευθύνονταν προς το Ντάντοκ τη στιγμή της σύγκρουσης.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μιχόλ Μάρτιν, δήλωσε ότι είναι «μουδιασμένος και σοκαρισμένος», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και των τραυματιών. Σε εκκλησίες σε όλη την Ιρλανδία τελέστηκαν προσευχές για τα θύματα.

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση σε όποιον είδε το δυστύχημα ή διαθέτει υλικό από κάμερες οχήματος από την περιοχή μεταξύ 20:30 και 21:15 το Σάββατο να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Μιλώντας κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, ο επιθεωρητής Λίαμ Γκεράχτι υπογράμμισε ότι η Κυριακή ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων. «Όσα συνέβησαν εδώ χθες το βράδυ υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν όλα στους δρόμους μας και την τραγωδία που αφήνουν πίσω τους σε οικογένειες, κοινότητες και αγαπημένους» ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, 157 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους της Ιρλανδίας, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠτΔ: «Μεγάλος στόχος η διασφάλιση υπηρεσιών παιδείας και υγείας σε ορεινές περιοχές»

ΠτΔ: «Μεγάλος στόχος η διασφάλιση υπηρεσιών παιδείας και υγείας σε ορεινές περιοχές»

Στον στόχο της Κυβέρνησης να υπάρχει παροχή υπηρεσιών Παιδείας και Υγείας σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου του Νεόφυτου Ροδινού, στην κοινότητα της Ποταμιούς, της επαρχίας Λεμεσού, την οποία για πρώτη φορά επισκέπτεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας

