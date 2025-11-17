Ecommbx
Πέθανε η Αφροδίτη Δημητρίου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε η Αφροδίτη Δημητρίου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 17.11.2025 - 10:05
Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε συγγενείς και φίλους η είδηση του θανάτου της Αφροδίτης Δημητρίου Χαρικλή από τον Μονιάτη και κάτοικο Λεμεσού που απεβίωσε στις 12 Νοεμβρίου 2025 σε ηλικία 94 ετών.

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χαβούζας 

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισας.

Παράκληση όπως να γίνονται εισφορές για την Φιλόπτωχο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.

