Πέθανε η Αφροδίτη Δημητρίου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χαβούζας

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισας.

Παράκληση όπως να γίνονται εισφορές για την Φιλόπτωχο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.