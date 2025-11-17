Συγκινητικό: 40χρονος από τη Λάρνακα τραγούδησε στο «The Voice» για την κόρη του – Γύρισαν οι καρέκλες; – Δείτε βίντεο

Όπως αποκάλυψε, στα νεανικά του χρόνια αναγκάστηκε να παίξει μουσική στον δρόμο για να στηρίξει την οικογένειά του όταν ο πατέρας του αρρώστησε. Με τον καιρό, η ζωή τον απομάκρυνε από την μουσική, όμως η κόρη του τον έκανε να επιστρέψει.