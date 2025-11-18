Χασαπόπουλος για Οδυσσέα: «Όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική, έγινε άλλος άνθρωπος»

Ο κ. Χασαπόπουλος διέψευσε κατηγορηματικά ότι το κινητό του εξετάζεται από ειδικούς για ανάκτηση διαγραμμένων μηνυμάτων. «Υπάρχουν αρκετά μηνύματα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Κάποια δημοσιοποιήθηκαν. Δεν χρειάζεται να βγουν άλλα για να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει», ανέφερε.

Μιλώντας την ίδια ώρα για τους λόγους στους οποίους, ενώ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Μιχαηλίδη, πλέον ασκεί σκληρή κριτική, ανέφερε πως τον γνώρισε ως Ελεγκτή και έκανε καλά τη δουλειά του. «Ως χαρακτήρα δεν τον ήξερα. Όταν μπήκε στην πολιτική, έγινε άλλος άνθρωπος», είπε, προσθέτοντας πως ο Μιχαηλίδης «μάζευε άτομα γύρω του χωρίς καμία σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς», ακόμη και πρόσωπα με «πειθαρχικές καταδίκες» σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι επίμαχες συζητήσεις και οι πολιτικές αναφορές

Υποστήριξε επίσης πως ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης του είχε αναφέρει, λίγους μήνες πριν ανακοινωθεί η δημιουργία του κινήματος, ότι έχει κρυφή υποστήριξη και από άλλα πολιτικά πρόσωπα.

«Μου είπε ότι ο Αβέρωφ τον στηρίζει στα κρυφά για να πλήξει την Αννίτα» ανέφερε, υποστηρίζοντας επίσης ότι «η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε κλείσει μαζί του».

Ο κ. Χασαπόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. «Μου έστελνε συνεχώς αναρτήσεις κατά του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για να τις ανεβάζω εγώ, επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να τα πει δημόσια». Παραδέχθηκε μάλιστα ότι θεωρεί πλέον λάθος του το γεγονός ότι δημοσίευε υλικό το οποίο του έστελνε ο Μιχαηλίδης.

«Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τον χαρακτήρα του»

Συγκινησιακά φορτισμένος, δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος. «Πιστέψαμε σε αυτόν τον άνθρωπο, βάλαμε πλάτες… Και τώρα βλέπω τι άνθρωπος είναι».

Τέλος, ισχυρίστηκε ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου του είχε πει πως θα πρότεινε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θέση του νέου Γενικού Ελεγκτή, κάτι που επίσης δεν επιβεβαιώνεται από άλλη πλευρά.