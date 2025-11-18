Λυπητερό: Γεμάτες σκουπίδια οι θάλασσες της Κύπρου – Πετάνε ελαστικά όλων των ειδών – Δείτε φωτογραφίες

Όπως αναφέρει η εκπρόσωπος της ΑΚΤΗΣ Άννα Τσέλεπου, το θέαμα ήταν απογοητευτικό αφού ανάμεσα στα σκουπίδια εντοπίστηκαν 32 τροχοί από κανονικά αυτοκίνητα, 8 από μηχανάκια και 4 τροχοί από νταλίκες.

Η καταγραφή, συνέχισε, έγινε από την ΑΚΤΗ.

Επισημαίνει επίσης πως η Αρχή Λιμένων Κύπρου ήταν στην κορυφή της διοργάνωσης, ενώ στον καθαρισμό συμμετείχαν οι δύτες από το Cydive Cyprus, ο Δήμος Πάφου και ο αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου.

Επιπρόσθετα, στη συλλογή των σκουπιδιών πολύτιμη ήταν η βοήθεια των φοιτητών American University of Beirut (AUB) και των μικρών παιδιών της Pafos Fc Academy, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μάλιστα γυναίκα σε άλλη περίπτωση μάζεψε σωρό από σκουπίδια στον κόλπο των Κοραλλίων επίσης στην Πάφο.