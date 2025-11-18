Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λυπητερό: Γεμάτες σκουπίδια οι θάλασσες της Κύπρου – Πετάνε ελαστικά όλων των ειδών – Δείτε φωτογραφίες

 18.11.2025 - 10:38
Λυπητερό: Γεμάτες σκουπίδια οι θάλασσες της Κύπρου – Πετάνε ελαστικά όλων των ειδών – Δείτε φωτογραφίες

Ένα τόνο και οκτακόσια κιλά σκουπίδια ανέσυραν από τον βυθό του λιμανιού της Κάτω Πάφου δεκαοκτώ δύτες, σε μία ώρα, στο πλαίσιο της εκστρατείας καθαρισμού που διοργάνωσε η Αρχή Λιμένων Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ.

Όπως αναφέρει η εκπρόσωπος της ΑΚΤΗΣ Άννα Τσέλεπου, το θέαμα ήταν απογοητευτικό αφού ανάμεσα στα σκουπίδια εντοπίστηκαν 32 τροχοί από κανονικά αυτοκίνητα, 8 από μηχανάκια και 4 τροχοί από νταλίκες.

Η καταγραφή, συνέχισε, έγινε από την ΑΚΤΗ.

Επισημαίνει επίσης πως η Αρχή Λιμένων Κύπρου ήταν στην κορυφή της διοργάνωσης, ενώ στον καθαρισμό συμμετείχαν οι δύτες από το Cydive Cyprus, ο Δήμος Πάφου και ο αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου.

Επιπρόσθετα, στη συλλογή των σκουπιδιών πολύτιμη ήταν η βοήθεια των φοιτητών American University of Beirut (AUB) και των μικρών παιδιών της Pafos Fc Academy, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δείτε φωτογραφίες

Μάλιστα γυναίκα σε άλλη περίπτωση μάζεψε σωρό από σκουπίδια στον κόλπο των Κοραλλίων επίσης στην Πάφο.

Το θετικό αντίκτυπο που έχει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού η αναβάθμιση της διπλωματικής ευελιξίας της Κυπριακής Δημοκρατία, υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κληθείς να σχολιάσει το αποτέλεσμα των επαφών του υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

