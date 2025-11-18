Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Η νόσος των ενηλίκων που διπλασιάστηκε στα παιδιά μέσα σε μια 20ετία – Οι παράγοντες πίσω από την έκρηξη

 18.11.2025 - 10:46
Η νόσος των ενηλίκων που διπλασιάστηκε στα παιδιά μέσα σε μια 20ετία – Οι παράγοντες πίσω από την έκρηξη

Η υψηλή αρτηριακή πίεση θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα πρόβλημα ενηλίκων. Ωστόσο, μία νέα παγκόσμια μετα-ανάλυση που δείχνει μία ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα: Τα περιστατικά υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε δύο δεκαετίες, από το 3,2% το 2000 σε πάνω από 6,2% το 2020. Σήμερα, περίπου 114 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 19 ετών σε όλο τον κόσμο ζουν με υψηλή αρτηριακή πίεση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η παιδική παχυσαρκία αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της αύξησης: Σχεδόν 19% των παιδιών με παχυσαρκία έχουν υπέρταση, σε αντίθεση με λιγότερο από 3% των παιδιών με φυσιολογικό βάρος.

«Η σχεδόν διπλάσια αύξηση της παιδικής υπέρτασης σε 20 χρόνια πρέπει να σημάνει συναγερμό σε γιατρούς και γονείς», αναφέρει ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Igor Rudan από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. «Το θετικό είναι ότι μπορούμε να δράσουμε έγκαιρα, με καλύτερο έλεγχο και πρόληψη».

Πώς μετριέται η αρτηριακή πίεση – και γιατί αυτό αλλάζει τις εκτιμήσεις.

Η μετα-ανάλυση αξιολόγησε δεδομένα από 96 μεγάλες μελέτες, με περισσότερα από 443.000 παιδιά σε 21 χώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο τρόπος μέτρησης επηρεάζει σημαντικά τα ποσοστά.

Όταν η διάγνωση βασίζεται αποκλειστικά σε μετρήσεις αρτηριακής πίεσης που γίνονται στο ιατρείο, σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις, τότε η υπέρταση φαίνεται να αφορά περίπου 4,3% των παιδιών.

Όταν όμως περιλαμβάνονται εκτός ιατρείου μετρήσεις (π.χ. 24ωρη καταγραφή ή μετρήσεις στο σπίτι), το ποσοστό της σταθερής υπέρτασης αυξάνεται στο 6,7%.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο The Lancet Child & Adolescent Health, ανέδειξε επίσης δύο σημαντικά «κρυφά» φαινόμενα:

Μασκαρισμένη υπέρταση (φυσιολογική πίεση στο ιατρείο, υψηλή εκτός ιατρείου): Επηρεάζει 9,2% των παιδιών – και συχνά δεν διαγιγνώσκεται.
Υπέρταση «λευκής μπλούζας» (υψηλή πίεση μόνο στο ιατρείο): Αφορά περίπου 5,2% των παιδιών – οδηγώντας σε πιθανή υπερδιάγνωση.
«Αν βασιζόμαστε μόνο στις κλασικές μετρήσεις στο ιατρείο, υποτιμούμε την πραγματική έκταση του προβλήματος», τονίζει η ερευνήτρια Peige Song από το Πανεπιστήμιο Zhejiang.

Ο ρόλος της παχυσαρκίας και η αύξηση της προϋπέρτασης

Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα παιδιά με παχυσαρκία έχουν οκταπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν υψηλή πίεση. Η παχυσαρκία προκαλεί μεταβολές στα αγγεία, αυξάνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και δυσκολεύει τον οργανισμό να διατηρήσει φυσιολογική αρτηριακή πίεση.

Παράλληλα, 8,2% των παιδιών και εφήβων έχουν προϋπέρταση, μία ενδιάμεση κατάσταση όπου η πίεση είναι αυξημένη αλλά δεν έχει φτάσει σε επίπεδα υπέρτασης. Το ποσοστό αυτό φτάνει σχεδόν 12% στους εφήβους, ενώ η πίεση αυξάνεται απότομα κατά την πρώιμη εφηβεία, με κορύφωση γύρω στα 14 έτη – ιδίως στα αγόρια.

Τα παιδιά με προϋπέρταση έχουν αυξημένη πιθανότητα να εξελιχθούν σε υπερτασικά στην ενήλικη ζωή.

Περιορισμοί της μελέτης και ανάγκη για καλύτερη παγκόσμια εικόνα

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, όπως:

διαφορές στις μεθόδους μέτρησης μεταξύ χωρών
μεταβλητή ποιότητα δεδομένων
δυσκολία πρόσβασης σε προηγμένα εργαλεία μέτρησης σε ορισμένες περιοχές
Παρόλα αυτά, η συνολική εικόνα παραμένει σαφής: H παιδική υπέρταση αυξάνεται και συχνά δεν διαγιγνώσκεται έγκαιρα.

Παγκόσμιο κάλεσμα για δράση

«Η εναρμόνιση των διαγνωστικών κριτηρίων, η επέκταση των μετρήσεων εκτός ιατρείου και η κατάλληλη επιτήρηση είναι απαραίτητες. Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος δεν ξεκινά στη μέση ηλικία, αλλά στην παιδική», επισημαίνει ο καθηγητής Rahul Chanchlani για να τονίσει πως «ο στόχος είναι ξεκάθαρος: κανένα παιδί με αυξημένη αρτηριακή πίεση δεν πρέπει να μένει αδιάγνωστο, απαρατήρητο ή χωρίς θεραπεία».

Η νέα αυτή παγκόσμια ανάλυση αναδεικνύει ένα πρόβλημα που μέχρι πρόσφατα υποτιμούσαμε: Η παιδική υπέρταση αυξάνεται γρήγορα, συχνά παραμένει αδιάγνωστη και σχετίζεται άμεσα με την παχυσαρκία. Η έγκαιρη ανίχνευση, η σωστή μέτρηση και η πρόληψη είναι κρίσιμες για να προστατεύσουμε τα παιδιά σήμερα και τους ενήλικες του αύριο. Η δράση πρέπει να είναι άμεση – και συλλογική.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

