Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπόπειρα φόνου κατά Ε/κ επιχειρηματία: Ο 22χρονος παραδέχθηκε σε άλλο πρόσωπο ότι ήταν ο δράστης - Αποκαλύψεις στο Δικαστήριο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου κατά Ε/κ επιχειρηματία: Ο 22χρονος παραδέχθηκε σε άλλο πρόσωπο ότι ήταν ο δράστης - Αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

 18.11.2025 - 12:58
Απόπειρα φόνου κατά Ε/κ επιχειρηματία: Ο 22χρονος παραδέχθηκε σε άλλο πρόσωπο ότι ήταν ο δράστης - Αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

H Αστυνομία Λάρνακας φαίνεται πως βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την εξιχνίαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου γνωστού Ελληνοκύπριου επιχειρηματία, που διαπράχθηκε το περασμένο καλοκαίρι πλησίον της Βιομηχανικής Περιοχής Δρομολαξιάς.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης (ΣΥΟΠ) της Ε.Φ., ο οποίος φέρεται πως είχε ενεργό εμπλοκή στην εγκληματική ενέργεια. Ο νεαρός οδηγήθηκε την Τρίτη (18/11) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας κι εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Κατά την προσαγωγή του, λήφθηκαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ο συλληφθείς φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου επετράπη η είσοδος μόνο σε δημοσιογράφους. Εναντίον του 22χρονου διερευνώνται πολύ σοβαρά αδικήματα, όπως συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, κλεπταποδοχή, κλοπή, κατοχή πυροβόλου όπλου και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του υπόπτου στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια μεταξύ των οποίων και ένα έμφορτο πιστόλι, το οποίο στάλθηκε για βαλλιστικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα φόνου εναντίον του 47χρονου επιχειρηματία. Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε την 31η Ιουλίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, λίγο μετά τις 11 το πρωί, ενώ ο 47χρονος κινείτο με το ποδήλατό του, τον πλησίασε από πίσω μια σκούτερ μοτοσικλέτα, με τον οδηγό, ο οποίος φορούσε κράνος, να ανοίγει πυρ εναντίον του, ρίχνοντας περισσότερους από 10 πυροβολισμούς.

Το παραλίγο θύμα έκανε κινήσεις αποφεύγοντας τα πυρά και δεν τραυματίστηκε. Κατάφερε να διαφύγει και μετέβη κατευθείαν στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό της Λάρνακας, όπου κατήγγειλε το συμβάν. Ο δράστης εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα στην σκηνή της απόπειρας φόνου και τράπηκε σε φυγή πεζός μέσω παρακείμενων χωραφιών.

Ο νεαρός συλληφθείς φαίνεται ότι συνδέθηκε μέσω μαρτυρίας τρίτου προσώπου με την υπόθεση και οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας πιστεύουν ότι είναι το άτομο που πάτησε την σκανδάλη. Υπάρχει, επίσης, μαρτυρία ότι τις προηγούμενες μέρες παρακολουθούσε το παραλίγο θύμα με διαφορετικά αυτοκίνητα.

Η ένορκη δήλωση του λοχία του ΤΑΕ Λάρνακας Μανώλη Μανώλη δεν διαβάστηκε στο δικαστήριο, ενώ ο συνήγορος  υπεράσπισης του υπόπτου, Χρίστος Πουτζιουρής, δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του πελάτη του.

Η Αστυνομία εντόπισε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που κατέγραψαν την πορεία διαφυγής του δράστη μετά την απόπειρα φόνου. Στη διαδρομή εντοπίστηκε ένα περιλαίμιο που φέρεται να έπεσε από τον δράστη. Στο περιλαίμιο εντοπίστηκε γενετικό υλικό και γίνονται εξετάσει για να διαπιστωθεί κατά πόσο ταιριάζει με αυτό του 22χρονου υπόπτου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πτώχευση ταξιδιωτικού γραφείου: Πόσα λεφτά θα πάρουν οι ταξιδιώτες – Αποκαλύφθηκαν μεγάλα κενά στη νομοθεσία για τις εγγυητικές
Απόπειρα φόνου: Το θύμα διατηρούσε στο παρελθόν δεσμό με την κόρη του συλληφθέντα – Τι προηγήθηκε της επίθεσης
Αυτό είναι το νέο σουβλατζίδικο που θα κάνει θραύση με το αυθεντικό του σουβλάκι - Δείτε που βρίσκεται και πότε θα ανοίξει
Σας αρέσει το φαγητό; Γνωστό μπεργκεράδικο ανακοίνωσε 1+1 δωρεάν κάθε Παρασκευή
«Φλογερή» νύχτα: Φωτιά σε δύο αυτοκίνητα έξω από πολυκατοικία στη Λευκωσία - Ζημιές και σε άλλα δύο
VIDEO: Σοκαριστικό τροχαίο - 22χρονος υπό την επήρεια ναρκωτικών έπεσε πάνω σε περιπολικό με 120 χλμ./ώρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί οι χρήστες «δένονται» με το ChatGPT - Συναισθηματικές συνομιλίες, προσωπικά δεδομένα και παράπονα πως... συμφωνεί πολύ συχνά

 18.11.2025 - 12:55
Επόμενο άρθρο

Μητσοτάκης για Κυπριακό: Έχω προσδοκίες από τη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν

 18.11.2025 - 13:08
ΠτΔ: Για τέσσερα θετικά σημεία στην πρώτη συνάντηση μίλησε με Έρχιουρμαν

ΠτΔ: Για τέσσερα θετικά σημεία στην πρώτη συνάντηση μίλησε με Έρχιουρμαν

Για τέσσερα θετικά σημεία που προέκυψαν από την πρώτη συνάντησή του με τον νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων,  Τουφάν Έρχιουρμαν, μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, Χασίμ Ντιάν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Για τέσσερα θετικά σημεία στην πρώτη συνάντηση μίλησε με Έρχιουρμαν

ΠτΔ: Για τέσσερα θετικά σημεία στην πρώτη συνάντηση μίλησε με Έρχιουρμαν

  •  20.11.2025 - 11:57
Αυτό είναι το πακέτο μέτρων του Ερχιουρμάν - Τι προτείνει για τα οδοφράγματα και τα ζητήματα περιουσίας

Αυτό είναι το πακέτο μέτρων του Ερχιουρμάν - Τι προτείνει για τα οδοφράγματα και τα ζητήματα περιουσίας

  •  20.11.2025 - 13:16
Απόπειρα φόνου: Το θύμα διατηρούσε στο παρελθόν δεσμό με την κόρη του συλληφθέντα – Τι προηγήθηκε της επίθεσης

Απόπειρα φόνου: Το θύμα διατηρούσε στο παρελθόν δεσμό με την κόρη του συλληφθέντα – Τι προηγήθηκε της επίθεσης

  •  20.11.2025 - 08:31
Φόνος Δημοσθένους: Ξανά χειροπέδες στους δύο Γεωργιανούς - Εκδόθηκαν στην Κύπρο

Φόνος Δημοσθένους: Ξανά χειροπέδες στους δύο Γεωργιανούς - Εκδόθηκαν στην Κύπρο

  •  20.11.2025 - 10:34
Αναστέλλεται η στάση εργασίας των δασκάλων «ως ένδειξη καλής θέλησης»

Αναστέλλεται η στάση εργασίας των δασκάλων «ως ένδειξη καλής θέλησης»

  •  20.11.2025 - 13:25
«Σκουπιδότοπος» στη μέση της γειτονιάς – Κάτοικοι καταγγέλλουν αδιαφορία εδώ και μία δεκαετία – Δείτε φωτογραφίες

«Σκουπιδότοπος» στη μέση της γειτονιάς – Κάτοικοι καταγγέλλουν αδιαφορία εδώ και μία δεκαετία – Δείτε φωτογραφίες

  •  20.11.2025 - 11:50
Πένθος για τον Ευθύμιο Δίπλαρο - Έφυγε από τη ζωή φιλικό του πρόσωπο - Φωτογραφία

Πένθος για τον Ευθύμιο Δίπλαρο - Έφυγε από τη ζωή φιλικό του πρόσωπο - Φωτογραφία

  •  20.11.2025 - 12:09
Σύλληψη Δήμητρας Ματσούκα: Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες - Τι ισχυρίστηκε η ίδια

Σύλληψη Δήμητρας Ματσούκα: Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες - Τι ισχυρίστηκε η ίδια

  •  20.11.2025 - 11:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα