Απόπειρα φόνου κατά Ε/κ επιχειρηματία: Ο 22χρονος παραδέχθηκε σε άλλο πρόσωπο ότι ήταν ο δράστης - Αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης (ΣΥΟΠ) της Ε.Φ., ο οποίος φέρεται πως είχε ενεργό εμπλοκή στην εγκληματική ενέργεια. Ο νεαρός οδηγήθηκε την Τρίτη (18/11) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας κι εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Κατά την προσαγωγή του, λήφθηκαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ο συλληφθείς φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου επετράπη η είσοδος μόνο σε δημοσιογράφους. Εναντίον του 22χρονου διερευνώνται πολύ σοβαρά αδικήματα, όπως συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, κλεπταποδοχή, κλοπή, κατοχή πυροβόλου όπλου και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του υπόπτου στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια μεταξύ των οποίων και ένα έμφορτο πιστόλι, το οποίο στάλθηκε για βαλλιστικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα φόνου εναντίον του 47χρονου επιχειρηματία. Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε την 31η Ιουλίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, λίγο μετά τις 11 το πρωί, ενώ ο 47χρονος κινείτο με το ποδήλατό του, τον πλησίασε από πίσω μια σκούτερ μοτοσικλέτα, με τον οδηγό, ο οποίος φορούσε κράνος, να ανοίγει πυρ εναντίον του, ρίχνοντας περισσότερους από 10 πυροβολισμούς.

Το παραλίγο θύμα έκανε κινήσεις αποφεύγοντας τα πυρά και δεν τραυματίστηκε. Κατάφερε να διαφύγει και μετέβη κατευθείαν στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό της Λάρνακας, όπου κατήγγειλε το συμβάν. Ο δράστης εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα στην σκηνή της απόπειρας φόνου και τράπηκε σε φυγή πεζός μέσω παρακείμενων χωραφιών.

Ο νεαρός συλληφθείς φαίνεται ότι συνδέθηκε μέσω μαρτυρίας τρίτου προσώπου με την υπόθεση και οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας πιστεύουν ότι είναι το άτομο που πάτησε την σκανδάλη. Υπάρχει, επίσης, μαρτυρία ότι τις προηγούμενες μέρες παρακολουθούσε το παραλίγο θύμα με διαφορετικά αυτοκίνητα.

Η ένορκη δήλωση του λοχία του ΤΑΕ Λάρνακας Μανώλη Μανώλη δεν διαβάστηκε στο δικαστήριο, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης του υπόπτου, Χρίστος Πουτζιουρής, δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του πελάτη του.

Η Αστυνομία εντόπισε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που κατέγραψαν την πορεία διαφυγής του δράστη μετά την απόπειρα φόνου. Στη διαδρομή εντοπίστηκε ένα περιλαίμιο που φέρεται να έπεσε από τον δράστη. Στο περιλαίμιο εντοπίστηκε γενετικό υλικό και γίνονται εξετάσει για να διαπιστωθεί κατά πόσο ταιριάζει με αυτό του 22χρονου υπόπτου.