Μητσοτάκης για Κυπριακό: Έχω προσδοκίες από τη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ύφεση της έντασης στα ελληνοτουρκικά, κατά την τελευταία διετία, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, ωστόσο, ότι «προφανώς τα ακανθώδη ζητήματα παραμένουν», δίνοντας έμφαση στο Κυπριακό.

«Ανησυχώ πολύ και δεν χαίρομαι για το γεγονός ότι στο Κυπριακό εξακολουθούμε να βλέπουμε δηλώσεις υπέρ της λύσης των δύο κρατών, η οποία απορρίπτεται εξ ορισμού, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από όλη τη διεθνή κοινότητα», είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

«Έχω σίγουρα τις προσδοκίες μου από την πρώτη συνάντηση που θα γίνει μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων», συμπλήρωσε.

Για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και για το ενδεχόμενο συμμετοχής ξένων επενδυτών στο έργο, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Για να ποσοτικοποιηθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω το ενδιαφέρον αυτό, χρειάζεται μια επικαιροποίηση των τεχνικών δεδομένων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου», επισήμανε ο ίδιος, μιλώντας και για σύμφωνη γνώμη της κυπριακής κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα.

Και πάλι στο ζήτημα των ενεργειακών, o κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η ελληνική Κυβέρνηση στην πρόσφατη συμφωνία για τους υδρογονάνθακες στο Ιόνιο με τη σύμπραξη της ExxonMobil με τις ελληνικές εταιρείες Energean και Helleniq Energy.

Όπως είπε, ως απότοκο αυτής της συμφωνίας, τους επόμενους 18 μήνες θα υπάρξει ερευνητικό γεωτρύπανο στο Ιόνιο, που θα σημάνει την «πρώτη εξόρυξη, ερευνητική εξόρυξη για φυσικό αέριο στην πατρίδα μας εδώ και 40 χρόνια».

«Δεν ξέρουμε αν αυτή η εξόρυξη θα έχει αποτελέσματα. Το γεγονός ότι προχωράει από μόνη της δείχνει όμως, ότι υπάρχει ένα δυνητικό κοίτασμα μεγάλου ενδιαφέροντος», επισήμανε ο ίδιος.

Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για σημαντική ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας μέσω των συγκεκριμένων συμφωνιών, με τη θετική προοπτική η χώρα να μπορεί να αξιοποιήσει στο μέλλον τα δικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Μιλώντας για το νέο γεωπολιτικό και γεω-ενεργειακό περιβάλλον που δημιουργείται, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει να παίξει σημαντικό ρόλο, ενώ διαβεβαίωσε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει και συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Κάποια στιγμή θα υπάρξει η συνάντησή μου με τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ υπενθύμισε έχει ήδη συναντηθεί μαζί του στο παρελθόν.

«Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι πια ένας από τους παλαιότερους Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο Τραμπ στην πρώτη θητεία του τον Ιανουάριο του 2020. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή σύντομα θα συναντηθώ και πάλι μαζί του», επισήμανε.

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει σύντομα και κάποια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι σίγουρα θα συναντηθούν στο εγγύς μέλλον, καθώς «κάθε συνάντηση μπορεί να είναι χρήσιμη».

Αναφερόμενος, μάλιστα, στο ευρύτερο κλίμα εξομάλυνσης των σχέσεων με την Τουρκία σημείωσε ότι παρά τις πολύ σοβαρές διαφορές που παραμένουν, μεταξύ των οποίων το ζήτημα του Κυπριακού, «σίγουρα δεν είναι κακό το γεγονός ότι δεν είναι γεμάτα τα πρωτοσέλιδα με σενάρια πολέμου και έντασης ως προς τις σχέσεις μας με την Τουρκία».

Τέλος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως μεταξύ άλλων, η ακρίβεια, η αύξηση των τιμών στα ενοίκια, η ενίσχυση των ΜΜΜ, οι μεταρρυθμίσεις στα ΕΛΤΑ, οι επιδοτήσεις στους κτηνοτρόφους, μιλώντας και για τις σχετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης σε αυτά τα θέματα.