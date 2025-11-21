Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

«Αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας. Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια πολύ σκληρή επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειας, είτε τον κίνδυνο απώλειας ενός βασικού εταίρου», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι ανέφερε στους πολίτες ότι η χώρα καλείται να διαλέξει «είτε τα δύσκολα 28 σημεία, είτε ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας - ο δυσκολότερος - και περαιτέρω κίνδυνοι».

«Αυτή τη στιγμή, η πίεση προς την Ουκρανία είναι από τις βαρύτερες», παραδέχθηκε, προαναγγέλλοντας εποικοδομητική αναζήτηση λύσεων με τις ΗΠΑ. «Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές, αλλά δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα έρεισμα για να πει ότι είναι η Ουκρανία που δεν θέλει την ειρήνη. Αυτό δεν θα συμβεί», είπε.

Αναμένεται συνομιλία Ζελένσκι - Βανς, η Ουάσινγκτον εξετάζει τροποποιήσεις που ζήτησε το Κίεβο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συνομιλήσει αργότερα την Παρασκευή με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, με αντικείμενο το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η ακριβής ώρα και οι λεπτομέρειες της συνομιλίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, ωστόσο η ατζέντα αφορά αποκλειστικά το ειρηνευτικό πλαίσιο που επεξεργάζεται η αμερικανική κυβέρνηση. Παράλληλα, σύμφωνα με την Washington Post, η Ουάσινγκτον εξετάζει τροποποιήσεις στο σχέδιο έπειτα από αιτήματα της ουκρανικής πλευράς. Πηγές της αμερικανικής διοίκησης σημείωσαν ότι ο Ζελένσκι υπέβαλε συγκεκριμένα «αιτήματα αναθεώρησης» κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η ομάδα του Ντρίσκολ έκρινε πως ορισμένες αλλαγές είναι εφικτές, αν και το Κίεβο δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει ποια σημεία πρέπει να τροποποιηθούν. Αμερικανική πηγή υπογράμμισε ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας «αποδεκτής για την Ουκρανία» ενδέχεται να απαιτήσει «μήνες προσεκτικών διαπραγματεύσεων», χαρακτηρίζοντας τη δημοσιοποίηση του σχεδίου «την αρχή, και όχι το τέλος, της ειρηνευτικής διαδικασίας».

Το σχέδιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρέπει να υπογραφεί τόσο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και από τον Ζελένσκι, προτού παρουσιαστεί στη ρωσική ηγεσία.

Η Washington Post σημειώνει επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν χωρίσει τις διαπραγματευτικές ομάδες του υπουργού Στρατού Ντρίσκολ και του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου, Στίβεν Γουίτκοφ, ώστε να λειτουργούν με διαφορετική τακτική στις συζητήσεις με την ουκρανική πλευρά, ακολουθώντας τη λογική του «καλού» και «κακού» διαπραγματευτή.