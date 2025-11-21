Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιπαραθέσεις για τις φοροαπαλλαγές: Πολύτεκνοι ζητούν κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων

 21.11.2025 - 17:32
Αντιπαραθέσεις για τις φοροαπαλλαγές: Πολύτεκνοι ζητούν κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων

Ενστάσεις διατυπώθηκαν από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, αλλά και από Βουλευτές και συντεχνίες, για τα κριτήρια και ιδιαίτερα τα εισοδηματικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στις πρόνοιες του νομοσχεδίου της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Υπογραμμίζοντας την έκταση του δημογραφικού προβλήματος στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης, Ντίνος Ολύμπιος, υπενθύμισε ότι πάγια θέση είναι η κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις φορολογικές ελαφρύνσεις των πολυτέκνων, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για γεννήσεις.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο ενώπιον της Επιτροπής την Παρασκευή, παρουσιάστηκαν και εναλλακτικές εισηγήσεις που περιλαμβάνονται σε έκθεση του Πανεπιστημίου Κύπρου για την φορολογική μεταρρύθμιση, οι οποίες διαμορφώθηκαν με γνώμονα τη διαφύλαξη της δημοσιονομικής ισορροπίας, όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση.

Ακόμη, ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, σημείωσε προς το τέλος της συζήτησης για το θέμα αυτό, ότι η απαλοιφή εισοδηματικών κριτηρίων για περιπτώσεις πολυτέκνων με εφτά παιδιά ή περισσότερα, δε θα είχε δημοσιονομικές επιπτώσεις, λόγω του πολύ μικρού αριθμού τους, σημειώνοντας όμως ότι αυτό δεν ισχύει για περιπτώσεις πολυτέκνων με τρία ή τέσσερα παιδιά.

Οι προσωπικές φορολογικές εκπτώσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, όπως αναφέρθηκε συνοπτικά κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών από τους λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές ύψους 1000 ευρώ για κάθε γονέα ανά τέκνο, 1500 ευρώ για τόκους ή ενοίκιο κύριας κατοικίας και 1500 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας. Οι εκπτώσεις, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αφορούν περιπτώσεις των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ ή τις 100.000 για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά, και τις 40.000 ευρώ για μονήρη άτομα.

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων ανέφερε ότι με τα κριτήρια που προτείνονται χάνεται η ιδιότητα των πολυτέκνων και σημείωσε ότι θα πρέπει οι εκπτώσεις να εφαρμόζονται κλιμακωτά για κάθε παιδί. Ζήτησε, επίσης, για τις πολύτεκνες οικογένειες στις οποίες ένας εκ των δύο συζύγων δεν εργάζεται, να εφαρμόζεται η έκπτωση που ισχύει για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Εξάλλου, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, Ιωαννίκιος Φάκας, είπε πως θα πρέπει να σταματήσει η πολιτική εναντίον των παιδιών, επισημαίνοντας ότι πουθενά αλλού στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν οροφές, πέρα από τις πρόνοιες που αφορούν παιδιά.

Η ΠΕΟ εισηγήθηκε να αναθεωρηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε το όριο των 100.000 ευρώ να ισχύει για οικογένειες με τρία παιδιά ή περισσότερα και να αυξάνεται το όριο αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν των τριών.

Η ΠΑΣΥΔΥ τοποθετήθηκε εναντίον της κατηγορίας εισοδηματικών κριτηρίων ειδικά για τα παιδιά και ανέφερε ότι επικροτεί την άποψη για πίστωση 200-250 ευρώ ανά παιδί. Εξέφρασε, επίσης, προβληματισμό για το διοικητικό κόστος που θα προκύψει για το Τμήμα Φορολογίας, λόγω της υποχρέωσης για εξέταση των κριτηρίων που αφορούν το οικογενειακό εισόδημα και συμφώνησε με την τοποθέτηση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών ότι η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να διαχωριστεί από την φορολογική.

Πάντως, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής αναφέρθηκε ότι βάσει της έκθεσης που έχει ετοιμάσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με εισηγήσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση, θα πρέπει να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια στην επιδοματική πολιτική του κράτους, σημειώνοντας όμως ότι για την περίπτωση των οικογενειών με παιδιά μπορούν να εφαρμοστούν κλιμακωτά εισοδηματικά όρια, καθώς το επιπρόσθετο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται πως θα είναι πολύ μικρό.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, επεσήμανε με παρέμβασή του στη συζήτηση ότι προκαλεί στρέβλωση το εισοδηματικό κριτήριο για πολύτεκνους και τρίτεκνους και εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν εναλλακτικές από πλευράς του Πανεπιστημίου. Σημείωσε ότι θα αναμένεται η ανταπόκριση του Υπουργού Οικονομικών για το ζήτημα αυτό. Εξάλλου, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, επεσήμανε ότι υπάρχει προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα θέματα των πολυτέκνων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Δημιουργείται η υποδομή για θετικές προοπτικές σε ό,τι αφορά την επανέναρξη των συνομιλιών, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σημείωσε ότι είναι σημαντικό το γεγονός πως συμφωνήθηκε κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με την κα Ολγκίν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πριν το τέλος του έτους θα συγκαλέσει σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου.

