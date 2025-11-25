Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταξίδια: Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για τις γιορτές – Με αυτές τις τιμές θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 25.11.2025 - 06:32
Ταξίδια: Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για τις γιορτές – Με αυτές τις τιμές θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Ποτέ δεν είναι αργά για να κλείσεις ένα ταξίδι για τις γιορτές.

Τι κι αν βρισκόμαστε στον Νοέμβρη, μία ανάσα από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εάν θέλεις να περάσεις τις μέρες αυτές στο εξωτερικό, τότε εισιτήρια υπάρχουν και μάλιστα με κάποιες συμφέρουσες προσφορές.

O Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου ταξιδιωτικών πρακτόρων για θέματα εξερχόμενου τουρισμού, Χρίστος Χρίστου, μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφερε ότι «υπάρχουν πολλές προσφορές ειδικά για Αυστρία και κεντρική Ευρώπη που είναι οι χριστουγεννιάτικες αγορές, Πολωνία, Ιταλία, Γαλλία. Μεγάλο μέρος, όμως επιλέγει και την Ελλάδα για τις διακοπές των γιορτών. Είναι πολύ όμορφη και η Αθήνα με όσα προσφέρει και ο κόσμος νιώθει πιο οικεία».

Συνεχίζοντας επισήμανε ότι «οι κρατήσεις έχουν γεμίσει σε μεγάλο βαθμό, άρα  όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να τρέξουν να προλάβουν όσο αφορά τα οργανωμένα πακέτα διακοπών»

«Ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου προτιμά να περάσει τις διακοπές του εκτός Κύπρου. Υπάρχουν πακέτα που είναι για πριν τις γιορτές και πακέτα που είναι για τη διάρκεια των γιορτών. Ορισμένοι προτιμούν να ταξιδέψουν και να είναι πίσω τα Χριστούγεννα ώστε να περάσουν τις γιορτές τους οικογενειακά και ορισμένοι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους σε άλλες χώρες. Ο κόσμος επιλέγει και περιοχές με ski resorts, ψάχνουν να δουν και το κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν έχουμε στην Κύπρο. Από ότι φαίνεται φέτος το ενδιαφέρον του κόσμου για να ταξιδέψει αυτή τη περίοδο σε σχέση με πέρσι είναι περισσότερο», κατέληξε.

Το Themaonline έψαξε και βρήκε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια με ημερομηνία (24/11) τόσο από Λάρνακα όσο και από Πάφο για 3 βράδια για Χριστούγεννα και Παραμονή Πρωτοχρονιάς από  το Skyscanner στο οποίο περιλαμβάνονται πολλές αεροπορικές εταιρείες.

24-27 Για Χριστούγεννα (από Λάρνακα)

-Ισραήλ 72 €

-Γεωργία (Κουτάισι) 84€

-Αλβανία (Τίρανα) 110€

-Ρώμη 136€

-Ελλάδα – Κρήτη Ηράκλειο (23/12-26/12) 138€

-Αθήνα 163€

-Βουλγαρία (Σόφια) 152€

-Βουδαπέστη 168 €

 

30-2 Για Παραμονή Πρωτοχρονιάς (από Λάρνακα)

-Ισραήλ (Τελ Αβίβ) 69 €

-Γεωργία (Κουτάισι)87 €

- Βουκουρέστι 119€

- Αρμενία (Γιερεβάν) 139 €

- Ελλάδα (Αθήνα) 167 €

-Ηράκλειο Κρήτης 128 €

-Βιέννη 168€

-Λονδίνο 181€

 

30-2 Για Παραμονή Πρωτοχρονιάς (από Πάφο)

-Ιορδανία (Αμμάν) 40€

-Βουλγαρία (Σόφια) 135€

-Βαρσοβία 116€

- Βουκουρέστι 120€

- Λονδίνο 203€

-Γερμανία (Κολονία) 129€

-Αθήνα 144€

-Βουδαπέστη 138€

 

