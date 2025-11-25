Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΗ δημιουργικότητα στο μεγαλείο της: Από το «Ξέρω τι ζητάω» των Hi5 στο «Σταμάτα ό,τι κάμνεις» για το Black Friday - Δείτε τα απίστευτα βίντεο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η δημιουργικότητα στο μεγαλείο της: Από το «Ξέρω τι ζητάω» των Hi5 στο «Σταμάτα ό,τι κάμνεις» για το Black Friday - Δείτε τα απίστευτα βίντεο

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 25.11.2025 - 06:33
Η δημιουργικότητα στο μεγαλείο της: Από το «Ξέρω τι ζητάω» των Hi5 στο «Σταμάτα ό,τι κάμνεις» για το Black Friday - Δείτε τα απίστευτα βίντεο

Η Black Friday σε Ελλάδα και Κύπρο προσφέρεται διαχρονικά για ευφάνταστα προωθητικά βίντεο για τις μεγάλες εκπτώσεις.

Κάποιες ενέργειες από την Ελλάδα φθάνουν και στην Κύπρο ενώ κάποιες εταιρείες προτιμούν εγχώριες παραγωγές αξιοποιώντας Κύπριους ηθοποιούς αλλά και influencers.

Φέτος, τα Public ονόμασαν τις προσφορές τους «Merry Friday» και επιστράτευσαν τον Άγιο Βασίλη που αγοράζει τα παιχνίδια του νωρίτερα για να προλάβει. Στο κόλπο και ο Τάσος Τρύφωνος όσον αφορά τις προσφορές σε βιβλία και σχολικά είδη.

Στον Κωτσόβολο πρέπει να έριξαν πολύ χρήμα και σκέψη αφού επανένωσαν το αγαπημένο σχήμα των Hi5 με τρία από τα πέντε μέλη, παραφράζοντας τη μεγάλη τους επιτυχία «Ξέρω τι ζητάω».

Στην Electroline έπαιξαν καθαρά κυπριακά με αγαπημένους Κύπριου ηθοποιούς να σπεύδουν πρώτοι για τα αγαπημένα τους προϊόντα.

Στον Stephanis δύο ξεχωριστές προσωπικότητες «άρχισαν να φορτώνουν».

Black Friday και στη Scandia με τιμές που κλέβουν την παράσταση! Πρωταγωνιστής ένας... κλέφτης που τελικά...πλήρωσε αφού ήταν σε τιμή ευκαιρίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι
Κύπελλο: Αυτά είναι τα 8 ζευγάρια - Ματσάρες στη φάση των «16»
Πένθος για τον Βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή η ξαδέρφη του - «Καλό ταξίδι στο Φως» - Δείτε φωτογραφία
Άνοιξε νέα υπεραγορά ΜΕΤRO στη Λεμεσό – Σε 2500 τ.μ. έχει… τα πάντα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ελένη Φουρέιρα: Εκρηκτική πρεμιέρα με pole dancing που άφησε το κοινό άφωνο - Βίντεο
Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ταξίδια: Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για τις γιορτές – Με αυτές τις τιμές θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

 25.11.2025 - 06:32
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσικές επιδρομές - Ισχυρές εκρήξεις

 25.11.2025 - 06:36
Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Οκτώ χρόνια μετά το δραματικό ναυάγιο της Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά, οι αναφορές του τέως Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη» επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο κρίσιμες πτυχές της διαπραγματευτικής διαδικασίας και ειδικότερα όσα εκτυλίχθηκαν στο περιβόητο τελευταίο δείπνο της 6ης Ιουλίου 2017.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

Το Κραν Μοντανά επιστρέφει στο προσκήνιο: Οι αποκαλύψεις Τσίπρα, οι αντιδράσεις Αναστασιάδη και η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό

  •  25.11.2025 - 06:30
Ταξίδια: Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για τις γιορτές – Με αυτές τις τιμές θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Ταξίδια: Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για τις γιορτές – Με αυτές τις τιμές θα κάνετε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

  •  25.11.2025 - 06:32
Η δημιουργικότητα στο μεγαλείο της: Από το «Ξέρω τι ζητάω» των Hi5 στο «Σταμάτα ό,τι κάμνεις» για το Black Friday - Δείτε τα απίστευτα βίντεο

Η δημιουργικότητα στο μεγαλείο της: Από το «Ξέρω τι ζητάω» των Hi5 στο «Σταμάτα ό,τι κάμνεις» για το Black Friday - Δείτε τα απίστευτα βίντεο

  •  25.11.2025 - 06:33
VIDEO: Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσικές επιδρομές - Ισχυρές εκρήξεις

VIDEO: Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσικές επιδρομές - Ισχυρές εκρήξεις

  •  25.11.2025 - 06:36
«Μύρισε» Χειμώνας: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε αυτές τις περιοχές - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

«Μύρισε» Χειμώνας: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε αυτές τις περιοχές - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

  •  25.11.2025 - 06:28
Εκπυρσοκρότηση υπηρεσιακού όπλου στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Εκπυρσοκρότηση υπηρεσιακού όπλου στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου – Τραυματίστηκε αστυνομικός

  •  24.11.2025 - 21:15
Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»

Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»

  •  24.11.2025 - 18:02
Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι

Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι

  •  24.11.2025 - 10:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα