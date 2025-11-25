Η δημιουργικότητα στο μεγαλείο της: Από το «Ξέρω τι ζητάω» των Hi5 στο «Σταμάτα ό,τι κάμνεις» για το Black Friday - Δείτε τα απίστευτα βίντεο

Κάποιες ενέργειες από την Ελλάδα φθάνουν και στην Κύπρο ενώ κάποιες εταιρείες προτιμούν εγχώριες παραγωγές αξιοποιώντας Κύπριους ηθοποιούς αλλά και influencers.

Φέτος, τα Public ονόμασαν τις προσφορές τους «Merry Friday» και επιστράτευσαν τον Άγιο Βασίλη που αγοράζει τα παιχνίδια του νωρίτερα για να προλάβει. Στο κόλπο και ο Τάσος Τρύφωνος όσον αφορά τις προσφορές σε βιβλία και σχολικά είδη.

Στον Κωτσόβολο πρέπει να έριξαν πολύ χρήμα και σκέψη αφού επανένωσαν το αγαπημένο σχήμα των Hi5 με τρία από τα πέντε μέλη, παραφράζοντας τη μεγάλη τους επιτυχία «Ξέρω τι ζητάω».

Στην Electroline έπαιξαν καθαρά κυπριακά με αγαπημένους Κύπριου ηθοποιούς να σπεύδουν πρώτοι για τα αγαπημένα τους προϊόντα.

Στον Stephanis δύο ξεχωριστές προσωπικότητες «άρχισαν να φορτώνουν».

Black Friday και στη Scandia με τιμές που κλέβουν την παράσταση! Πρωταγωνιστής ένας... κλέφτης που τελικά...πλήρωσε αφού ήταν σε τιμή ευκαιρίας.