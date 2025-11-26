Σε κατάσταση Lockdown ο Λευκός Οίκος: Πυροβόλησαν δύο άνδρες της Εθνοφρουράς

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House



At least three casualties being reported



The shooter is reportedly still on the loose



Law enforcement racing from all throughout the city



PRAY FOR THESE TROOPS🙏🏻pic.twitter.com/u5tqnN9mVW — Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα χτυπήθηκε στο κεφάλι από μικρή απόσταση και είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος ενώ τα κίνητρά του δεν είναι γνωστά.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut West στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρων από τον Λευκό Οίκο.

Λόγω των πυροβολισμών ο Λευκός Οίκος μπήκε σε κατάσταση lockdown με όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν να παραμένουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεοτέρας.