Σε κατάσταση Lockdown ο Λευκός Οίκος: Πυροβόλησαν δύο άνδρες της Εθνοφρουράς

ΠτΔ: Ιστορικό ορόσημο στις σχέσεις Κύπρου-Λιβάνου η υπογραφή Συμφωνίας για Οριοθέτηση της ΑΟΖ
Ιστορικό ορόσημο στρατηγικής σημασίας χαρακτηρίστηκε η σημερινή υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου, το οποίο επισφραγίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, ενώ παράλληλα σημειώθηκε ότι οι δύο χώρες απευθύνθηκαν σήμερα από κοινού στην Παγκόσμια Τράπεζα για μελέτη βιωσιμότητας αναφορικά με τη δημιουργία έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Λιβάνου.