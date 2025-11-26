Ecommbx
Σε κατάσταση Lockdown ο Λευκός Οίκος: Πυροβόλησαν δύο άνδρες της Εθνοφρουράς
 26.11.2025 - 22:00
Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχτηκαν πυροβολισμούς την Τετάρτη σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούν για περισσότερα από δύο θύματα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα χτυπήθηκε στο κεφάλι από μικρή απόσταση και είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος ενώ τα κίνητρά του δεν είναι γνωστά.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut West στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρων από τον Λευκό Οίκο.

Λόγω των πυροβολισμών ο Λευκός Οίκος μπήκε σε κατάσταση lockdown με όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν να παραμένουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεοτέρας.

Ιστορικό ορόσημο στρατηγικής σημασίας χαρακτηρίστηκε η σημερινή υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου, το οποίο επισφραγίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, ενώ παράλληλα σημειώθηκε ότι οι δύο χώρες απευθύνθηκαν σήμερα από κοινού στην Παγκόσμια Τράπεζα για μελέτη βιωσιμότητας αναφορικά με τη δημιουργία έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Λιβάνου.

