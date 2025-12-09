Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ταξίδι στον κόσμο: Η περιγραφή που «κόβει» την ανάσα

Το πέρασμα εκτείνεται για περίπου 60 μίλια κατά μήκος των συνόρων του Παναμά και της Κολομβίας, ακριβώς απέναντι από την περιοχή μεταξύ βορρά και νότου. Τον 20ό αιώνα υπήρξε προσπάθεια να κατασκευαστεί ένας παναμερικανικός αυτοκινητόδρομος που θα συνέδεε τη Βόρεια με τη Νότια Αμερική, όμως αποτράπηκε από αυτό το σημείο.

Το επικίνδυνο ταξίδι της δημοσιογράφου

Τώρα, η περιοχή αυτή έχει γίνει σημείο συμφόρησης για ανθρώπους που μεταναστεύουν χωρίς βίζα από τον νότο προς τον βορρά. Όσοι επιχειρούν αυτό το ταξίδι αντιμετωπίζουν 60 μίλια πυκνής ζούγκλας γεμάτης κινδύνους. Το 2021 η δημοσιογράφος Paola Ramos ακολούθησε μια ομάδα ανθρώπων που έκανε αυτό το επικίνδυνο ταξίδι.

Η Paola μοιράστηκε ότι το 2019, περισσότεροι από 24.000 άνθρωποι διέσχισαν την περιοχή, αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους, εκ των οποίων περίπου 4.000 ήταν παιδιά. Αλλά από τότε ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με την «The Guardian» να αναφέρει ότι το 2023 περίπου 520.000 άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν το ταξίδι.

Οι δυσκολίες της περιοχής

Αυτή η τεράστια αύξηση οφείλεται εν μέρει στην αυξανόμενη αστάθεια στη Βενεζουέλα, παρότι άνθρωποι από δεκάδες χώρες κάνουν το ταξίδι, το οποίο μπορεί να διαρκέσει πέντε έως έξι ημέρες. Πολλοί επιχειρούν το ταξίδι χωρίς επαρκή εφόδια, με μερικούς να μην έχουν ούτε τα πιο βασικά, όπως κατάλληλα παπούτσια.

Δεν υπάρχουν επίσης, αστυνομική παρουσία ή κατάλληλα ιατρικά εφόδια στην περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και ένας φαινομενικά μικρός τραυματισμός μπορεί να αποβεί μοιραίος. Πολλά επικίνδυνα ζώα ζουν στη ζούγκλα, όπως δηλητηριώδη φίδια, έντομα, αράχνες, σκορπιοί και ιαγουάροι. Στις δυσκολίες συμπεριλαμβάνονται ακόμα, οι ασθένειες και το ζεστό, υγρό κλίμα.

Αλλά η απομακρυσμένη θέση του μονοπατιού σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Πρόκειται για τις συμμορίες που περιφέρονται στην περιοχή αναζητώντας ευάλωτους ανθρώπους για να τους ληστέψουν ή να τους απαγάγουν, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε απαγωγές και σεξουαλική εκμετάλλευση.

«Στο μονοπάτι υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια, σκορπιοί και ιαγουάροι, αλλά πολύ χειρότερες είναι οι συμμορίες που ψάχνουν για θύματα», είπε η Paola. «Οι μετανάστες είναι ευάλωτοι να ληστευτούν ανά πάσα στιγμή και πολλές γυναίκες γίνονται θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού», τόνισε.

Περιγράφοντας τους ανθρώπους γύρω της, η Paola είπε: «Θα έλεγα ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 άνθρωποι εδώ, υπάρχουν παιδιά από ηλικίας πέντε ετών μέχρι κυριολεκτικά τριών μηνών και μπορείς να αισθανθείς μια αληθινή αγωνία, ιδιαίτερα ανάμεσα στις γυναίκες που προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή και ότι θα περάσουν ζωντανά μέσα από αυτή τη ζούγκλα».

Η θέση καθιστά το πέρασμα ένα σημείο αναφοράς για όσους προσπαθούν να κινηθούν από νότο προς βορρά, και με την έλλειψη εγγράφων που κλείνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πλοία και αεροπλάνα για πολλούς, το Darién Gap είναι η μόνη τους επιλογή.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr