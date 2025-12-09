Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της! Τι ήταν αυτό που προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο;

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό
Το ρήγμα στις σχέσεις κυβέρνησης – ΕΔΕΚ δεν προέκυψε ξαφνικά. Όμως ο τρόπος με τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στον ανασχηματισμό της περασμένης Παρασκευής ήταν για πολλούς στο Κίνημα «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Η απουσία της ΕΔΕΚ από την τελετή διαβεβαίωσης νέων υπουργών ήταν μόνο το ορατό κομμάτι ενός παρασκηνίου που φουντώνει εδώ και εβδομάδες και πλέον οδηγεί τις δύο πλευρές σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Προεδρικό, σήμερα στις 10.00