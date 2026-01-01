Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΠόσο θα κόστιζε σήμερα η λίστα σούπερ μάρκετ του Κέβιν στο Home Alone
LIKE ONLINE

Πόσο θα κόστιζε σήμερα η λίστα σούπερ μάρκετ του Κέβιν στο Home Alone

 01.01.2026 - 11:29
Πόσο θα κόστιζε σήμερα η λίστα σούπερ μάρκετ του Κέβιν στο Home Alone

Το καλάθι που γέμιζε ο μικρός Kevin McCallister στο Home Alone με 20 δολάρια το 1990, το 2025 μοιάζει περισσότερο με λογαριασμό… εβδομάδας.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, ένα σχεδόν πανομοιότυπο καλάθι κοστίζει περίπου 70 δολάρια, δηλαδή πάνω απ' το τριπλάσιο. Και αυτό δεν είναι απλώς μία κινηματογραφική σύγκριση, καθώς τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί πάνω από 20% μόνο την τελευταία δεκαετία.

 

Τι περιείχε το καρότσι του μικρού Kevin;

Στη θρυλική σκηνή του Home Alone, ο μικρός πρωταγωνιστής γεμίζει το καρότσι του με καθημερινά προϊόντα, καθώς σχεδιάζει πώς θα προστατεύσει το σπίτι του από τους διαρρήκτες. Και όμως, τα ψώνια του ήταν αρκετά… απλά:

  • Μισό γαλόνι γάλα
  • Μισό γαλόνι χυμό πορτοκάλι
  • Ένα ψωμί (Wonder Bread)
  • Κατεψυγμένα μακαρόνια με τυρί
  • Έτοιμο TV dinner
  • Υγρό απορρυπαντικό Tide
  • Μεμβράνη Saran wrap
  • Μαλακτικό ρούχων Snuggle
  • Χαρτί υγείας
  • Μία σακούλα με παιδικά στρατιωτάκια

Χρησιμοποίησε μάλιστα και κουπόνι για τον χυμό πορτοκάλι, μειώνοντας έτσι τον λογαριασμό του κατά ένα δολάριο.

 

Πόσο κοστίζουν σήμερα τα προϊόντα της λίστας;

Σύμφωνα με το U.S. Bureau of Labor Statistics, τα 19,83 δολάρια του 1990 αντιστοιχούν σε περίπου 48 δολάρια σήμερα σε αγοραστική δύναμη. Ωστόσο, όσοι προσπάθησαν να αναπαράγουν τον λογαριασμό, ξόδεψαν πολύ περισσότερα.

Χρήστης στο TikTok αγόρασε τα ίδια ακριβώς προϊόντα (χωρίς το παιχνίδι) και πλήρωσε 61,44 δολάρια. Με τα παιχνίδια και πλήρη αντιστοιχία, πολλά μέσα αναφέρουν ότι ο λογαριασμός αγγίζει τα 70 δολάρια. Και φυσικά, οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα.

 

@seandreww

How much Kevin’s grocery list in “Home Alone” costs 35 years later..

♬ original sound - Sean Andrew

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice
Θύμα απάτης 61χρονη – Δέχθηκε κλήση από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο – Το ποσό που «έκανε» φτερά
Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό
Αποκάλυψη: Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Έκπτωτος Άγγελος»
Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του
Το 2026 ξεκινά η «χρυσή εποχή» εκλείψεων: Πότε θα δούμε το ματωμένο φεγγάρι, το δαχτυλίδι της φωτιάς και την ολική έκλειψη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου στην Ευρώπη έπειτα από 27 χρόνια και άλλα αστρονομικά γεγονότα για το 2026

 01.01.2026 - 11:48
Επόμενο άρθρο

Μέσα στη βροχή και το κρύο κρατούσε την ομπρέλα για να διορθώσει ο υπάλληλος τη βλάβη: Η μικρή πράξη ανθρωπιάς που συγκίνησε μια ολόκληρη κοινότητα

 01.01.2026 - 12:49
Από σήμερα... H Kύπρος αναλαμβάνει τα ηνία της ΕΕ - Το μήνυμα Χριστοδουλίδη και οι προτεραιότητες

Από σήμερα... H Kύπρος αναλαμβάνει τα ηνία της ΕΕ - Το μήνυμα Χριστοδουλίδη και οι προτεραιότητες

Η Κυπριακή Δημοκρατία, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, το μόνο διχασμένο κράτος-μέλος της ΕΕ αναλαμβάνει την προεδρία της ‘Ενωσης από σήμερα και για έξι μήνες, φιλοδοξώντας να αφήσει το αποτύπωμά της για δεύτερη φορά από την ένταξή της το 2004.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από σήμερα... H Kύπρος αναλαμβάνει τα ηνία της ΕΕ - Το μήνυμα Χριστοδουλίδη και οι προτεραιότητες

Από σήμερα... H Kύπρος αναλαμβάνει τα ηνία της ΕΕ - Το μήνυμα Χριστοδουλίδη και οι προτεραιότητες

  •  01.01.2026 - 09:16
Κύπρος 2025: Χρονιά μεταρρυθμίσεων, κοινωνικών συγκρούσεων και θεσμικών δοκιμασιών

Κύπρος 2025: Χρονιά μεταρρυθμίσεων, κοινωνικών συγκρούσεων και θεσμικών δοκιμασιών

  •  01.01.2026 - 07:22
Στη Λεμεσό γεννήθηκε το πρώτο παιδί του 2026

Στη Λεμεσό γεννήθηκε το πρώτο παιδί του 2026

  •  01.01.2026 - 12:38
Αστυνομικό σφυροκόπημα μέσα στη νύχτα: Συμπλοκές, συλλήψεις και δεκάδες παραβάσεις στους δρόμους

Αστυνομικό σφυροκόπημα μέσα στη νύχτα: Συμπλοκές, συλλήψεις και δεκάδες παραβάσεις στους δρόμους

  •  01.01.2026 - 08:23
Κραν Μοντανά: «Τραυματίες και σε νοσοκομεία στη Ζυρίχη - Δεν υπάρχουν ξένοι στα θύματα»

Κραν Μοντανά: «Τραυματίες και σε νοσοκομεία στη Ζυρίχη - Δεν υπάρχουν ξένοι στα θύματα»

  •  01.01.2026 - 12:28
Μέσα στη βροχή και το κρύο κρατούσε την ομπρέλα για να διορθώσει ο υπάλληλος τη βλάβη: Η μικρή πράξη ανθρωπιάς που συγκίνησε μια ολόκληρη κοινότητα

Μέσα στη βροχή και το κρύο κρατούσε την ομπρέλα για να διορθώσει ο υπάλληλος τη βλάβη: Η μικρή πράξη ανθρωπιάς που συγκίνησε μια ολόκληρη κοινότητα

  •  01.01.2026 - 12:49
Πόσο θα κόστιζε σήμερα η λίστα σούπερ μάρκετ του Κέβιν στο Home Alone

Πόσο θα κόστιζε σήμερα η λίστα σούπερ μάρκετ του Κέβιν στο Home Alone

  •  01.01.2026 - 11:29
Πώς ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2026: Πυροτεχνήματα, παγωμένες βουτιές και θεαματικά σόου - Δείτε βίντεο

Πώς ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2026: Πυροτεχνήματα, παγωμένες βουτιές και θεαματικά σόου - Δείτε βίντεο

  •  01.01.2026 - 08:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα