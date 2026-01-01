Πόσο θα κόστιζε σήμερα η λίστα σούπερ μάρκετ του Κέβιν στο Home Alone

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, ένα σχεδόν πανομοιότυπο καλάθι κοστίζει περίπου 70 δολάρια, δηλαδή πάνω απ' το τριπλάσιο. Και αυτό δεν είναι απλώς μία κινηματογραφική σύγκριση, καθώς τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί πάνω από 20% μόνο την τελευταία δεκαετία.

Τι περιείχε το καρότσι του μικρού Kevin;

Στη θρυλική σκηνή του Home Alone, ο μικρός πρωταγωνιστής γεμίζει το καρότσι του με καθημερινά προϊόντα, καθώς σχεδιάζει πώς θα προστατεύσει το σπίτι του από τους διαρρήκτες. Και όμως, τα ψώνια του ήταν αρκετά… απλά:

Μισό γαλόνι γάλα

Μισό γαλόνι χυμό πορτοκάλι

Ένα ψωμί (Wonder Bread)

Κατεψυγμένα μακαρόνια με τυρί

Έτοιμο TV dinner

Υγρό απορρυπαντικό Tide

Μεμβράνη Saran wrap

Μαλακτικό ρούχων Snuggle

Χαρτί υγείας

Μία σακούλα με παιδικά στρατιωτάκια

Χρησιμοποίησε μάλιστα και κουπόνι για τον χυμό πορτοκάλι, μειώνοντας έτσι τον λογαριασμό του κατά ένα δολάριο.

Πόσο κοστίζουν σήμερα τα προϊόντα της λίστας;

Σύμφωνα με το U.S. Bureau of Labor Statistics, τα 19,83 δολάρια του 1990 αντιστοιχούν σε περίπου 48 δολάρια σήμερα σε αγοραστική δύναμη. Ωστόσο, όσοι προσπάθησαν να αναπαράγουν τον λογαριασμό, ξόδεψαν πολύ περισσότερα.

Χρήστης στο TikTok αγόρασε τα ίδια ακριβώς προϊόντα (χωρίς το παιχνίδι) και πλήρωσε 61,44 δολάρια. Με τα παιχνίδια και πλήρη αντιστοιχία, πολλά μέσα αναφέρουν ότι ο λογαριασμός αγγίζει τα 70 δολάρια. Και φυσικά, οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα.