Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη - Οι προλήψεις πίσω από τη σημερινή ημέρα

Στον αγγλοσαξονικό κόσμο, η ημέρα που συνδέεται με την κακοτυχία είναι η Παρασκευή και 13, ενώ στην Ιταλία τον ίδιο συμβολισμό φέρει η Παρασκευή και 17. Πώς, όμως, καθιερώθηκε η πρόληψη γύρω από την Τρίτη και 13;



Για να δοθεί απάντηση, θα πρέπει να ανατρέξει κανείς τόσο στην Ιστορία όσο και στην αστρονομία, όπου εντοπίζονται οι ρίζες ενός από τους πιο διαδεδομένους λαϊκούς μύθους.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης η αιτία

Η επικρατέστερη άποψη είναι πως η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη, διότι την Τρίτη 29 Μαΐου 1453 έγινε η Άλωση της Κωνσταντινουπόλης. Βέβαια, το ημερολόγιο έδειχνε 29, και όχι 13, αλλά το άθροισμα των ψηφίων του 1453 δίνει 13. Η συγκεκριμένη άποψη, όμως, μάλλον οφείλεται στην ανάγκη να βρεθεί η αιτία που συνέβη το γεγονός της Άλωσης. Ισχυρότερα ερείσματα έχει η θεωρία ότι Τρίτη 13 Απριλίου 1204 έγινε η Άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους.

Φυσικά, αμφότερες οι ημερομηνίες δύσκολα μπορούν να επιβεβαιωθούν ως πηγή του κακού, με τις ρίζες της.. γκαντεμιάς να εντοπίζονται στους αριθμούς 13 και 3 (Τρίτη ημέρα της εβδομάδας) και στα άστρα.

Ο αριθμός 13 και η Τρίτη

Αρχικά, το 13 θεωρούνταν για χιλιάδες χρόνια ως ανεπιθύμητος αριθμός, καθώς σπάει την αρμονία του «τέλειου» 12. Η μέρα έχει δύο 12ωρα, ο χρόνος έχει 12 μήνες, οι μαθητές του Χριστού ήταν 12, τα Ευαγγέλια της Εκκλησίας μας είναι 12, οι άθλοι του Ηρακλή ήταν 12, οι φυλές του Ισραήλ ήταν 12, οι ιμάμηδες των Αλεβήδων ήταν 12, οι θεοί του Ολύμπου ήταν επίσης 12 κ.ο.κ.

Όσον αφορά τον συνδυασμό του 13 με την Τρίτη, αυτό έχει να κάνει με το αρνητικό φορτίο που φέρει η Τρίτη ως η τρίτη κατά σειρά μέρα της εβδομάδας. Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί πως ο λαός συνηθίζει να λέει πως μια σειρά από κακά ολοκληρώνεται όταν αυτά συμβούν τρις («τρίτωσε το κακό»).

Η εξήγηση βρίσκεται στα άστρα;

Μια άλλη μία πιθανή εξήγηση θέλει την Τρίτη να συναντώνται ο Άρης με τον Κρόνο. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό ποια ώρα ακριβώς συμβαίνει αυτό έτσι ολόκληρη η μέρα αντιμετωπίζεται ως εξαιρετικά επικίνδυνη.