Video: «Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Αυτά είναι τα sex toys που «ενόχλησαν»
Video: «Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Αυτά είναι τα sex toys που «ενόχλησαν»

 15.01.2026 - 21:37
Video: «Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Αυτά είναι τα sex toys που «ενόχλησαν»

Η Γκρέις Μπένετ, συνιδρύτρια της Bonjibon —ενός καταστήματος sex toys και online περιοδικού με έδρα το Τορόντο— δεν περίμενε ποτέ ότι η δουλειά της θα την έφερνε αντιμέτωπη με… το αμερικανικό Πεντάγωνο και τις αρχές του Μπαχρέιν.

Κι όμως, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έλαβε δύο επίσημες επιστολές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, εκ μέρους του βασιλείου του Μπαχρέιν, με τις οποίες της ζητείται να σταματήσει την αποστολή προϊόντων της εταιρείας της σε στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στη χώρα.

Όπως σχολίασε η ίδια με χιούμορ σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok: «Αν έπαιρνα ένα δολάριο κάθε φορά που το Πεντάγωνο και το βασίλειο του Μπαχρέιν εκνευρίστηκαν με τη »πικάντικη» επιχείρησή μου, θα είχα μαζέψει ένα μικρό χαρτζιλίκι: δύο δολάρια — αφού μου έστειλαν δύο υπογεγραμμένες επιστολές.»

Μια αμερικανική βάση στον Περσικό Κόλπο

Το Μπαχρέιν, ένα μικρό νησιωτικό κράτος στον Περσικό Κόλπο, κοντά στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, φιλοξενεί τον 5ο Στόλο του αμερικανικού ναυτικού και σημαντική στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μανάμα.

Εκεί υπηρετούν χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί, οι οποίοι λαμβάνουν την αλληλογραφία τους μέσω ειδικού στρατιωτικού ταχυδρομικού συστήματος που δεν αποκαλύπτει τη χώρα προορισμού.

Η Μπένετ εξήγησε ότι δεν γνώριζε πως παραγγελίες της Bonjibon κατέληγαν στο Μπαχρέιν —μια χώρα όπου τα sex toys θεωρούνται παράνομα— καθώς οι στρατιωτικές διευθύνσεις δεν αναφέρουν τη γεωγραφική τοποθεσία. Όπως είπε, το κατάλαβε μόνο όταν τα δέματα επέστρεψαν μήνες αργότερα.

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»
Σύμφωνα με το περιεχόμενο των επιστολών, τα προϊόντα της εταιρείας χαρακτηρίζονται ως αντικείμενα που «συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα». Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονταν ένα butt plug και ένας μικρός δονητής.

Σε μία από τις επιστολές, με θέμα «Aντικείμενο για ενήλικες εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο αλληλογραφίας με ακτίνες Χ», οι αρχές του Μπαχρέιν ενημερώνουν ότι το δέμα επιστράφηκε στον αποστολέα, καθώς «πορνογραφικά υλικά ή συσκευές δεν επιτρέπονται στο Βασίλειο του Μπαχρέιν».

«Δεν κρίνουμε κανέναν»

Η ίδια αντιμετώπισε την υπόθεση με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού. «Δεν κρίνουμε κανέναν. Θέλουμε ο κόσμος να αισθάνεται άνετα με τις επιλογές του», ανέφερε, επισημαίνοντας το παράδοξο της υπόθεσης: το γεγονός ότι στρατιωτικοί παραγγέλνουν προϊόντα τα οποία είναι παράνομα στη χώρα όπου υπηρετούν.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, δεν καταλαβαίνει γιατί δέχεται «αυστηρές επιστολές» για αντικείμενα που παρουσιάζονται ως επικίνδυνα, σχολιάζοντας με νόημα ότι «το πρόβλημα μοιάζει να βρίσκεται αλλού».

Αποζημιώσεις και… χαμένη παραγγελία

Η Μπένετ διευκρίνισε ότι όλοι οι πελάτες αποζημιώθηκαν πλήρως για τις παραγγελίες τους. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχεται πως —όσο αστεία κι αν είναι η ιστορία— υπάρχει και μια ανθρώπινη πλευρά: «Η κατάσταση έχει πολλά επίπεδα κωμικότητας, αλλά ειλικρινά λυπάμαι που τελικά δεν πήραν την παραγγελία τους».

ΠΗΓΗ: In.gr

ΠΗΓΗ: In.gr

 

 

Άμεση εξέλιξη με ΧΑΜΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Συμφώνησε με την ΑΕΚ!

 15.01.2026 - 21:19
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί του Τζόκερ - Μάθε αν κέρδισες 11.800.000 ευρώ

 15.01.2026 - 22:05
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τονίζοντας πως η παρουσία της επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία.

  •  15.01.2026 - 17:19
