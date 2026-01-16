Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτά είναι τα μέτρα ασφαλείας για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

 16.01.2026 - 09:14
Αυτά είναι τα μέτρα ασφαλείας για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Η Αστυνομία ενημερώνει για τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφαλή διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας και ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, 2026 και ώρα 4.00μ.μ., στο Στάδιο ΓΣΠ, στη Λευκωσία.

Τονίζεται ότι, ο αγώνας θα γίνει στην παρουσία των φιλάθλων και των δύο ομάδων. Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 2.30μ.μ.. Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, για αποφυγή καθυστέρησης και δικής τους ταλαιπωρίας. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα.

Όλοι οι εισερχόμενοι στις κερκίδες πρέπει να φέρουν την κάρτα φιλάθλου τους και να την επιδεικνύουν μαζί με το εισιτήριο εισόδου. Θα διεξάγεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Ανακοινώνεται ότι:

ΟΜΟΝΟΙΑ

Οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα καταλάβουν τις δυτικές, βόρειες και ανατολικές κερκίδες του σταδίου. Ως εκ τούτου, προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο μέσω της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και της φωτοελεγχόμενης διασταύρωσης της με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄΄Ιωσήφ (Φώτα Τροχαίας παρά «Ορφανίδη») και να σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον δυτικό και βόρειο χώρο στάθμευσης οχημάτων του σταδίου.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα θα λειτουργήσουν τα δυτικά και βόρεια ταμεία για αγορά εισιτηρίου εισόδου για τους φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Τα ταμεία θα ανοίξουν η ώρα 2.30μ.μ..

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Οι φίλαθλοι της ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ θα καταλάβουν τις νότιες κερκίδες του σταδίου. Ως εκ τούτου, προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο μέσω του κυκλικού κόμβου του αυτοκινητοδρόμου παρά το στάδιο ΓΣΠ και της λεωφόρου Ανεξαρτησίας και να σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον νότιο χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Οι οπαδοί της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ, μετά το πέρας του αγώνα, ενδέχεται να κληθούν να παραμείνουν στις κερκίδες μέχρι την πλήρη αποχώρηση των οπαδών της Ομόνοιας, για σκοπούς ασφάλειας.

Τονίζεται σε όλους ότι:

Η είσοδος στο στάδιο επιτρέπεται μόνο σε όσους επιδεικνύουν Κάρτα Φιλάθλου και εισιτήριο του αγώνα
Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο στάδιο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων
Απαγορεύεται η μεταφορά και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τόσο εκτός, όσο και εντός του σταδίου
Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων στα οποία αναγράφονται πολιτικά σύμβολα
Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού
Απαγορεύεται η είσοδος εντός του σταδίου, φιλάθλων που έχουν στην κατοχή τους σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο που να καλύπτει το πρόσωπο τους
Το σκαρφάλωμα στα κιγκλιδώματα του σταδίου δεν επιτρέπεται
Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση κατά μήκος της οδού Φθιώτιδος μετά το τρίτο βοηθητικό γήπεδο η οποία οδηγεί στη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας. Οποιαδήποτε παράβαση εντοπισθεί θα καταγγέλλεται εξωδίκως
Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Το σημείο συλλογής προσωπικών αντικειμένων για τους φιλάθλους και των δύο ομάδων είναι τα Δυτικά Ταμεία.

Σημειώνεται ότι η στάθμευση των οχημάτων στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ και στα ερείσματα του αυτοκινητοδρόμου και των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα υπάρχει αστυνομική παρουσία στην περιοχή του σταδίου Γ.Σ.Π. για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων.

Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στη Λευκωσία, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 22-802020, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 και για περιστατικά επείγουσας ανάγκης στον τηλεφωνικό αριθμό 112.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

