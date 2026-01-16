Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣε εξέλιξη οι έρευνες: Πώς κινείται η Αστυνομία μετά το ντοκιμαντέρ του Channel 4
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε εξέλιξη οι έρευνες: Πώς κινείται η Αστυνομία μετά το ντοκιμαντέρ του Channel 4

 16.01.2026 - 09:13
Σε εξέλιξη οι έρευνες: Πώς κινείται η Αστυνομία μετά το ντοκιμαντέρ του Channel 4

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται σε ντοκιμαντέρ του βρετανικού Channel 4, το οποίο κάνει λόγο για εκμετάλλευση νεαρών Βρετανίδων που εργάζονταν στην Αγία Νάπα.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε ότι σκοπός των Αρχών είναι να μελετηθεί εις βάθος το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα ή η ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Channel 4: Διατάχθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα με τα όσα αποκαλύπτονται σε βρετανικό ντοκιμαντέρ

Όπως διευκρίνισε, από τις μέχρι στιγμής έρευνες δεν προκύπτει ότι έχει υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία στην Αστυνομία από οποιοδήποτε πρόσωπο. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι όλες οι πιθανές εγκληματικές ενέργειες θα διερευνηθούν σε βάθος, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας που έχει ήδη διαταχθεί από τις κυπριακές Αρχές και αφορά την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνο, η Αστυνομία καταβάλλει προσπάθειες να εξασφαλίσει ολόκληρο το ντοκιμαντέρ, ώστε να καταστεί δυνατή μια πληρέστερη αξιολόγηση των στοιχείων που προβάλλονται, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών ενδέχεται να προχωρήσει και στον εντοπισμό των παραγωγών του ντοκιμαντέρ, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αγία Νάπα: Συγκλονίζουν καταγγελίες για εκμετάλλευση και σεξουαλική παρενόχληση Βρετανίδων σε ντοκιμαντέρ του Channel 4

Υπενθυμίζεται ότι στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 περιλαμβάνονται αναφορές για άθλιες συνθήκες εργοδότησης και στέγασης, καθώς και για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος νεαρών Βρετανίδων, οι οποίες φέρονται να έρχονται στην Κύπρο μέσω συγκεκριμένου γραφείου για να εργαστούν σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Αγία Νάπα.

Όπως καταγγέλλεται, οι συνθήκες που αντιμετώπισαν δεν είχαν καμία σχέση με όσα τους είχαν παρουσιαστεί αρχικά, με το ντοκιμαντέρ να κάνει λόγο για εκμετάλλευση, ακατάλληλη διαμονή και ανεπίτρεπτες συμπεριφορές σε βάρος τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Είδε τους Αστυνομικούς και προσπάθησε να το σκάσει – «Τσάκωσαν» 21χρονο με κοκαΐνη στο όχημα
Mega τζάκποτ στο Τζόκερ: Εκτοξεύεται το ποσό της επόμενης κλήρωσης - Πόσα εκατομμύρια μοιράζει
27χρονο μοντέλο από την Ιαπωνία πέθανε πέντε ημέρες μετά τον συγκινητικό αποχαιρετισμό της στο Instagram - Ο λόγος
Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι καταγγελίες – Τι αφορούσαν
Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά
Έκρηξη αντιδράσεων στη Λακατάμεια: Διπλασιάστηκαν τα τέλη; Φωνές αγανάκτησης για τις νέες φορολογίες - Τι απαντά ο Δήμος στο «Τ»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Stranger Things: Χρησιμοποίησαν οι αδερφοί Ντάφερ το ChatGPT για το σενάριο της πέμπτης σεζόν;

 16.01.2026 - 09:17
Επόμενο άρθρο

Ρωτούσαν για Χάμπο οι Απολλωνίστες…

 16.01.2026 - 09:28
ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα, για σκοπούς αστυνομικής ανάκρισης, σε σχέση με τις καταγγελίες της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, φαίνεται να κλείνει οριστικά ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την αφαίρεσή του βουλευτή, από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

  •  16.01.2026 - 06:23
Σε εξέλιξη οι έρευνες: Πώς κινείται η Αστυνομία μετά το ντοκιμαντέρ του Channel 4

Σε εξέλιξη οι έρευνες: Πώς κινείται η Αστυνομία μετά το ντοκιμαντέρ του Channel 4

  •  16.01.2026 - 09:13
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Γιώργου Βασιλείου - Ανοίγει βιβλίο συλλυπητηρίων

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Γιώργου Βασιλείου - Ανοίγει βιβλίο συλλυπητηρίων

  •  16.01.2026 - 07:14
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

  •  16.01.2026 - 09:31
Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά

Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά

  •  16.01.2026 - 06:27
Άγριος καβγάς σε Γυμνάσιο της Πάφου - Έκαναν το σχολείο ρίνγκ: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Άγριος καβγάς σε Γυμνάσιο της Πάφου - Έκαναν το σχολείο ρίνγκ: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

  •  16.01.2026 - 08:20
Μαγευτικές εικόνες από το παγωμένο φράγμα του Προδρόμου – Εντυπωσιάζει το χειμωνιάτικο τοπίο

Μαγευτικές εικόνες από το παγωμένο φράγμα του Προδρόμου – Εντυπωσιάζει το χειμωνιάτικο τοπίο

  •  16.01.2026 - 08:20
Η άγνωστη λειτουργία των iPhone που αν την απενεργοποιήσουμε μπορούμε να σταματήσουμε τους χάκερ

Η άγνωστη λειτουργία των iPhone που αν την απενεργοποιήσουμε μπορούμε να σταματήσουμε τους χάκερ

  •  16.01.2026 - 09:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα