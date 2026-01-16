Σε εξέλιξη οι έρευνες: Πώς κινείται η Αστυνομία μετά το ντοκιμαντέρ του Channel 4

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε ότι σκοπός των Αρχών είναι να μελετηθεί εις βάθος το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα ή η ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Όπως διευκρίνισε, από τις μέχρι στιγμής έρευνες δεν προκύπτει ότι έχει υποβληθεί οποιαδήποτε καταγγελία στην Αστυνομία από οποιοδήποτε πρόσωπο. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι όλες οι πιθανές εγκληματικές ενέργειες θα διερευνηθούν σε βάθος, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας που έχει ήδη διαταχθεί από τις κυπριακές Αρχές και αφορά την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνο, η Αστυνομία καταβάλλει προσπάθειες να εξασφαλίσει ολόκληρο το ντοκιμαντέρ, ώστε να καταστεί δυνατή μια πληρέστερη αξιολόγηση των στοιχείων που προβάλλονται, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών ενδέχεται να προχωρήσει και στον εντοπισμό των παραγωγών του ντοκιμαντέρ, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Υπενθυμίζεται ότι στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 περιλαμβάνονται αναφορές για άθλιες συνθήκες εργοδότησης και στέγασης, καθώς και για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος νεαρών Βρετανίδων, οι οποίες φέρονται να έρχονται στην Κύπρο μέσω συγκεκριμένου γραφείου για να εργαστούν σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Αγία Νάπα.

Όπως καταγγέλλεται, οι συνθήκες που αντιμετώπισαν δεν είχαν καμία σχέση με όσα τους είχαν παρουσιαστεί αρχικά, με το ντοκιμαντέρ να κάνει λόγο για εκμετάλλευση, ακατάλληλη διαμονή και ανεπίτρεπτες συμπεριφορές σε βάρος τους.