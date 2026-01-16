Γιάννης Σπαλιάρας: Παντρεύεται; Ξεκαθαρίζει για την σχέση του

Ο Γιάννης Σπαλιάρας σε βίντεο που προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στην εκπομπή Happy Day, θέλησε να ξεκαθαρίσει όλα όσα λέγονται για την σχέση του με την σύντροφό του, Αγγλική. Συγκεκριμένα, το μοντέλο και πρώην παίκτης του Survivor απαντά σχετικά με τα όσα λέγονται για πιθανή ρήξη ανάμεσά τους, ενώ, απαντά στα δημοσιεύματα για το γάμο τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις