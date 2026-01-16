Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΠού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

 16.01.2026 - 10:16
Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

Τη μερίδα του λέοντος σε αξία συναλλαγών ακινήτων συγκεντρώνει η Λεμεσός, ενώ η Πάφος διακρίνεται για τις υψηλές μέσες τιμές πώλησης, σύμφωνα με ανάλυση της Landbank Analytics για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Οι επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας κυριαρχούν σε αριθμό πράξεων προσελκύοντας αγοραστές μεσαίου βεληνεκούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση της Landbank Analytics, με θέμα «Που πωλούνται τα περισσότερα και που τα ακριβότερα ακίνητα - Οι περιοχές «μαγνήτες» της κυπριακής αγοράς», η  επαρχία Λεμεσού επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ηγέτιδα της αγοράς, έχοντας τρεις περιοχές στην λίστα των κορυφαίων, οι οποίες αθροιστικά ξεπερνούν τα €737 εκατ. σε αξία πωλήσεων με τις συνολικές συναλλαγές να ανέρχονται στις 1.600.

Η Γερμασόγεια καταγράφει εντυπωσιακή πρωτιά με πωλήσεις αξίας €351,5 εκατ. και μέση τιμή πώλησης €583.905 και ακολουθεί ο Δήμος Λεμεσού στη δεύτερη θέση με πωλήσεις αξίας €274 εκατ., ενώ η περιοχή του Κουρίου, στην έκτη θέση Παγκύπρια, συνεισφέρει επιπλέον €111,7 εκατ.

Η Πάφος, σύμφωνα με την ανάλυση της Landbank Analytics, αναδεικνύεται ως ο κατεξοχήν προορισμός για premium αγορές, με την περιοχή πέριξ του Ακάμα, αν και βρίσκεται στην έβδομη θέση βάσει συνολικής αξίας (€88,5 εκατ.), κατέχει τα σκήπτρα της ακριβότερης περιοχής παγκύπρια.

Η μέση τιμή πώλησης στον Ακάμα, στον οποίο εμπίπτει η Πέγεια, ήταν πάνω από €646.000 ευρώ, ξεπερνώντας ακόμα και τη Γερμασόγεια. Ο Δήμος Πάφου, στην πέμπτη θέση, καταγράφει πωλήσεις €124,6 εκατ., ενώ η Γεροσκήπου ακολουθεί με σχεδόν €78 εκατ. Οι τρεις περιοχές διατηρούν μέση τιμή πώλησης άνω των €420.000.

Στη Λάρνακα, ο Δήμος της πόλης καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό πωλήσεων από κάθε άλλη περιοχή με 927 πράξεις συνολικής αξίας €207,2 εκατ.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Landbank Analytics, μαζί με την Αραδίππου, που βρίσκεται στην ένατη θέση με 394 συναλλαγές αξίας €77,9 εκατ., η επαρχία προσελκύει αγοραστές που αναζητούν πιο προσιτές επιλογές, καθώς η μέση τιμή κυμαίνεται σε ελκυστικά επίπεδα, κοντά στις €200.000 - €220.000.

Τέλος, η επαρχία Λευκωσίας έχει δύο εκπροσώπους στον κατάλογο των κορυφαίων περιοχών παγκύπρια με συνολικές πωλήσεις που αγγίζουν τα €207 εκατ. Ο Δήμος Λευκωσίας, τέταρτος στην κατάταξη παγκύπρια, κατέγραψε 624 συναλλαγές συνολικής αξίας €130 εκατ., ενώ η Λακατάμεια συμπληρώνει τη λίστα στη δέκατη θέση, προσφέροντας την πιο ανταγωνιστική μέση τιμή πώλησης (€195.000).

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της ανάλυσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης, ανέφερε ότι «η Λεμεσός και ο Ακάμας λειτουργούν ως μαγνήτες κεφαλαίων υψηλής εισοδηματικής στάθμης, διατηρώντας τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ». Αντίθετα, συνέχισε, «η Λάρνακα και η Λευκωσία αποδεικνύουν την ανθεκτικότητά τους μέσω του μεγάλου όγκου συναλλαγών, καλύπτοντας τη σταθερή ζήτηση για πιο προσιτή στέγη».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός
Έξαλλος ο Λούης Πατσαλίδης με Fake News: Χρησιμοποίησαν το όνομά του για «θαυματουργή» δίαιτα – H ανάρτηση του
Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»
Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά
Έκρηξη αντιδράσεων στη Λακατάμεια: Διπλασιάστηκαν τα τέλη; Φωνές αγανάκτησης για τις νέες φορολογίες - Τι απαντά ο Δήμος στο «Τ»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο Λευκωσίας λόγω έργων – Δείτε ποιες μέρες

 16.01.2026 - 10:04
Επόμενο άρθρο

Γιάννης Σπαλιάρας: Παντρεύεται; Ξεκαθαρίζει για την σχέση του

 16.01.2026 - 10:18
ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα, για σκοπούς αστυνομικής ανάκρισης, σε σχέση με τις καταγγελίες της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, φαίνεται να κλείνει οριστικά ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την αφαίρεσή του βουλευτή, από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

  •  16.01.2026 - 06:23
Δήμαρχος Αγ. Νάπας για Αποκαλύψεις Channel 4: «Να παταχθούν φαινόμενα που εμφανίζονται στο βίντεο αν αποδειχθούν»

Δήμαρχος Αγ. Νάπας για Αποκαλύψεις Channel 4: «Να παταχθούν φαινόμενα που εμφανίζονται στο βίντεο αν αποδειχθούν»

  •  16.01.2026 - 09:52
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

  •  16.01.2026 - 09:31
Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο

Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο

  •  16.01.2026 - 09:47
Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

  •  16.01.2026 - 10:16
Άγριος καβγάς σε Γυμνάσιο της Πάφου - Έκαναν το σχολείο ρίνγκ: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Άγριος καβγάς σε Γυμνάσιο της Πάφου - Έκαναν το σχολείο ρίνγκ: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

  •  16.01.2026 - 08:20
Μαγευτικές εικόνες από το παγωμένο φράγμα του Προδρόμου – Εντυπωσιάζει το χειμωνιάτικο τοπίο

Μαγευτικές εικόνες από το παγωμένο φράγμα του Προδρόμου – Εντυπωσιάζει το χειμωνιάτικο τοπίο

  •  16.01.2026 - 08:20
Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά

Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά

  •  16.01.2026 - 06:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα