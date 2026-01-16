Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

Οι επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας κυριαρχούν σε αριθμό πράξεων προσελκύοντας αγοραστές μεσαίου βεληνεκούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση της Landbank Analytics, με θέμα «Που πωλούνται τα περισσότερα και που τα ακριβότερα ακίνητα - Οι περιοχές «μαγνήτες» της κυπριακής αγοράς», η επαρχία Λεμεσού επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ηγέτιδα της αγοράς, έχοντας τρεις περιοχές στην λίστα των κορυφαίων, οι οποίες αθροιστικά ξεπερνούν τα €737 εκατ. σε αξία πωλήσεων με τις συνολικές συναλλαγές να ανέρχονται στις 1.600.

Η Γερμασόγεια καταγράφει εντυπωσιακή πρωτιά με πωλήσεις αξίας €351,5 εκατ. και μέση τιμή πώλησης €583.905 και ακολουθεί ο Δήμος Λεμεσού στη δεύτερη θέση με πωλήσεις αξίας €274 εκατ., ενώ η περιοχή του Κουρίου, στην έκτη θέση Παγκύπρια, συνεισφέρει επιπλέον €111,7 εκατ.

Η Πάφος, σύμφωνα με την ανάλυση της Landbank Analytics, αναδεικνύεται ως ο κατεξοχήν προορισμός για premium αγορές, με την περιοχή πέριξ του Ακάμα, αν και βρίσκεται στην έβδομη θέση βάσει συνολικής αξίας (€88,5 εκατ.), κατέχει τα σκήπτρα της ακριβότερης περιοχής παγκύπρια.

Η μέση τιμή πώλησης στον Ακάμα, στον οποίο εμπίπτει η Πέγεια, ήταν πάνω από €646.000 ευρώ, ξεπερνώντας ακόμα και τη Γερμασόγεια. Ο Δήμος Πάφου, στην πέμπτη θέση, καταγράφει πωλήσεις €124,6 εκατ., ενώ η Γεροσκήπου ακολουθεί με σχεδόν €78 εκατ. Οι τρεις περιοχές διατηρούν μέση τιμή πώλησης άνω των €420.000.

Στη Λάρνακα, ο Δήμος της πόλης καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό πωλήσεων από κάθε άλλη περιοχή με 927 πράξεις συνολικής αξίας €207,2 εκατ.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Landbank Analytics, μαζί με την Αραδίππου, που βρίσκεται στην ένατη θέση με 394 συναλλαγές αξίας €77,9 εκατ., η επαρχία προσελκύει αγοραστές που αναζητούν πιο προσιτές επιλογές, καθώς η μέση τιμή κυμαίνεται σε ελκυστικά επίπεδα, κοντά στις €200.000 - €220.000.

Τέλος, η επαρχία Λευκωσίας έχει δύο εκπροσώπους στον κατάλογο των κορυφαίων περιοχών παγκύπρια με συνολικές πωλήσεις που αγγίζουν τα €207 εκατ. Ο Δήμος Λευκωσίας, τέταρτος στην κατάταξη παγκύπρια, κατέγραψε 624 συναλλαγές συνολικής αξίας €130 εκατ., ενώ η Λακατάμεια συμπληρώνει τη λίστα στη δέκατη θέση, προσφέροντας την πιο ανταγωνιστική μέση τιμή πώλησης (€195.000).

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της ανάλυσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης, ανέφερε ότι «η Λεμεσός και ο Ακάμας λειτουργούν ως μαγνήτες κεφαλαίων υψηλής εισοδηματικής στάθμης, διατηρώντας τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ». Αντίθετα, συνέχισε, «η Λάρνακα και η Λευκωσία αποδεικνύουν την ανθεκτικότητά τους μέσω του μεγάλου όγκου συναλλαγών, καλύπτοντας τη σταθερή ζήτηση για πιο προσιτή στέγη».