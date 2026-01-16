Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο Λευκωσίας λόγω έργων – Δείτε ποιες μέρες

Συγκεκριμένα, εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις οδούς Αρτέμιδος, Γράμμου (σε τμήμα της), Πυγμαλίωνος, Νικοκλέους, Φανερωμένης (σε τμήμα της) και Λεύκωνος, με τους δρόμους να παραμένουν κλειστοί στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά από τις 20:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ώστε να περιοριστεί η όχληση κατά τις ώρες αιχμής. Οι επηρεαζόμενοι δρόμοι θα δοθούν εκ νέου στην κυκλοφορία με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του νέου ασφαλτικού οδοστρώματος και της απαραίτητης οδικής σήμανσης.

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σχετική σήμανση για τις παρακάμψεις και τις οδηγίες της Αστυνομίας, τονίζοντας ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών της περιοχής.

Παράλληλα, εκφράζει την κατανόηση του για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία και ζητά τη συνεργασία του κοινού, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση και την ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών, προς όφελος της εντός των Τειχών πόλης.