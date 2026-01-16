Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΟδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο Λευκωσίας λόγω έργων – Δείτε ποιες μέρες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο Λευκωσίας λόγω έργων – Δείτε ποιες μέρες

 16.01.2026 - 10:04
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο Λευκωσίας λόγω έργων – Δείτε ποιες μέρες

Σε νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης σε βασικές οδούς της εντός των Τειχών πόλης προχωρεί ο Δήμος Λευκωσίας τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των έργων που υλοποιούνται ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις οδούς Αρτέμιδος, Γράμμου (σε τμήμα της), Πυγμαλίωνος, Νικοκλέους, Φανερωμένης (σε τμήμα της) και Λεύκωνος, με τους δρόμους να παραμένουν κλειστοί στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά από τις 20:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ώστε να περιοριστεί η όχληση κατά τις ώρες αιχμής. Οι επηρεαζόμενοι δρόμοι θα δοθούν εκ νέου στην κυκλοφορία με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του νέου ασφαλτικού οδοστρώματος και της απαραίτητης οδικής σήμανσης.

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σχετική σήμανση για τις παρακάμψεις και τις οδηγίες της Αστυνομίας, τονίζοντας ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών της περιοχής.

Παράλληλα, εκφράζει την κατανόηση του για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία και ζητά τη συνεργασία του κοινού, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση και την ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών, προς όφελος της εντός των Τειχών πόλης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός
Έξαλλος ο Λούης Πατσαλίδης με Fake News: Χρησιμοποίησαν το όνομά του για «θαυματουργή» δίαιτα – H ανάρτηση του
Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»
Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά
Έκρηξη αντιδράσεων στη Λακατάμεια: Διπλασιάστηκαν τα τέλη; Φωνές αγανάκτησης για τις νέες φορολογίες - Τι απαντά ο Δήμος στο «Τ»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έξαλλος ο Λούης Πατσαλίδης με Fake News: Χρησιμοποίησαν το όνομά του για «θαυματουργή» δίαιτα – H ανάρτηση του

 16.01.2026 - 10:09
Επόμενο άρθρο

Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

 16.01.2026 - 10:16
ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα, για σκοπούς αστυνομικής ανάκρισης, σε σχέση με τις καταγγελίες της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, φαίνεται να κλείνει οριστικά ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την αφαίρεσή του βουλευτή, από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

  •  16.01.2026 - 06:23
Δήμαρχος Αγ. Νάπας για Αποκαλύψεις Channel 4: «Να παταχθούν φαινόμενα που εμφανίζονται στο βίντεο αν αποδειχθούν»

Δήμαρχος Αγ. Νάπας για Αποκαλύψεις Channel 4: «Να παταχθούν φαινόμενα που εμφανίζονται στο βίντεο αν αποδειχθούν»

  •  16.01.2026 - 09:52
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

  •  16.01.2026 - 09:31
Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο

Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο

  •  16.01.2026 - 09:47
Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

  •  16.01.2026 - 10:16
Άγριος καβγάς σε Γυμνάσιο της Πάφου - Έκαναν το σχολείο ρίνγκ: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Άγριος καβγάς σε Γυμνάσιο της Πάφου - Έκαναν το σχολείο ρίνγκ: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

  •  16.01.2026 - 08:20
Μαγευτικές εικόνες από το παγωμένο φράγμα του Προδρόμου – Εντυπωσιάζει το χειμωνιάτικο τοπίο

Μαγευτικές εικόνες από το παγωμένο φράγμα του Προδρόμου – Εντυπωσιάζει το χειμωνιάτικο τοπίο

  •  16.01.2026 - 08:20
Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά

Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά

  •  16.01.2026 - 06:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα