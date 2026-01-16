Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χωρίς νερό για επτά ώρες η Λάρνακα – Δείτε πότε και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

 16.01.2026 - 10:23
Χωρίς νερό για επτά ώρες η Λάρνακα – Δείτε πότε και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Τη διακοπή της παροχής νερού σε όλα τα υποστατικά εκατέρωθεν του Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, την ερχόμενη Δευτέρα από τον κόμβο του Πυροσβεστικού Σταθμού Βορόκληνης μέχρι το ύψος της παραλίας του ΚΟΤ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, ανακοίνωσε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑ Λάρνακας).

Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 08:00 έως τις 15:00.

Οι εργασίες  πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας (Φάση Γ΄)», του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Οι καταναλωτές προτρέπονται «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους από τα αποθέματα που διαθέτουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους».

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα, για σκοπούς αστυνομικής ανάκρισης, σε σχέση με τις καταγγελίες της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, φαίνεται να κλείνει οριστικά ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την αφαίρεσή του βουλευτή, από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

