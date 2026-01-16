Χωρίς νερό για επτά ώρες η Λάρνακα – Δείτε πότε και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 08:00 έως τις 15:00.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας (Φάση Γ΄)», του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Οι καταναλωτές προτρέπονται «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους από τα αποθέματα που διαθέτουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους».